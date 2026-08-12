“यह बहुत मुश्किल है” आकांक्षा चमोला ने बताया क्यों नहीं ले पा रहीं गौरव खन्ना से तलाक? लीगल फॉर्मैलिटीज पर की बात

आकांक्षा चमोला ने NewsX संग खास बातचीत की। इस दौरान आकांक्षा ने साफ किया है कि वह और गौरव कानूनी तौर पर अलग हो रहे हैं। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि यह फैसला उनके 'लॉक अप' में जाने और गौरव के 'खतरों के खिलाड़ी 15' में हिस्सा लेने से काफी महीने पहले ही ले लिया गया था। जब आकांक्षा से पूछा गया कि इसके प्रोसेस में इतना समय क्यों लग रहा है? तो उन्होंने बताया, "कानूनी तौर पर हम तलाक का फैसला तो ले चुके हैं, लेकिन हम दोनों की व्यस्त दिनचर्या के कारण कागजी कार्रवाई पूरी होने में वक्त लग रहा है। लोगों को लगता है कि एक एक्टर की जिंदगी बहुत आसान होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप दोनों ही अपने करियर में संघर्ष कर रहे होते हैं और दोनों का काम का शेड्यूल इतना अलग होता है, तो चीजें वैसी नहीं हो पातीं जैसी आप चाहते हैं। हमारे बिजी शेड्यूल के कारण कानूनी कागज़ात पर बैठकर साइन करने का सही समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है।"