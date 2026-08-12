“शॉर्टकट नहीं अपनाती”, बॉडी शेमिंग और प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर भड़कीं अभिनेत्री अदिति मलिक

अदिति ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए उस पूरे वाकये का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक नॉर्मल वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उनके बैठने के अंदाज की वजह से उनका पेट थोड़ा दिख रहा था। इसके बाद कमेंट सेक्शन में लोगों ने बिना सोचे-समझे यह मान लिया कि वह प्रेग्नेंट हैं। लोग उनके बढ़े हुए वजन और सूजे हुए चेहरे को लेकर अजीबोगरीब सवाल करने लगे। कमेंट्स पर दुख जताते हुए अदिति ने कहा, "लोगों को लगता है कि वजन बढ़ने या पेट दिखने पर कमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुनने वाले पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। चाहे सोशल मीडिया हो या सामने, किसी के लुक्स पर टिप्पणी करने से पहले सभी को थोड़ा सोच-समझकर बोलना चाहिए।"