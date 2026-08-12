‘Crime Patrol’ के नए होस्ट अजय देवगन पर अनूप सोनी का रिएक्शन, बोले- ‘अपना स्टाइल और नजरिया लेकर आएंगे’

अजय देवगन ने इंस्टाग्राम पर एक प्रोमो शेयर करके 'क्राइम पेट्रोल' के साथ अपने नए जुड़ाव की घोषणा की। वीडियो में, एक्टर इस बारे में बात करते हैं कि कैसे अपराध तेज़ी से उन लोगों द्वारा किए जा रहे हैं जो पीड़ितों को जानते हैं। “बचपन में हमें सिखाया जाता है कि अजनबियों से सावधान रहें। रात में घर का दरवाजा बंद रखें। लेकिन आज कई मामलों में, अपराधी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे आप जानते हैं। उन्हें आपका पता पता होता है, उनके पास आपकी चाबियां होती हैं और वे आपके डाइनिंग टेबल पर भी बैठते हैं। इस बार 'क्राइम पेट्रोल' में, हम आपके लिए ऐसे मामले लेकर आएंगे जिन्होंने देश को हिलाकर रख दिया। इसका मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपको इस बात से जागरूक करना है कि क्या हो रहा है। इस बार, मैं आपके साथ रहूंगा।”