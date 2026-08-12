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‘Crime Patrol’ के नए होस्ट अजय देवगन पर अनूप सोनी का रिएक्शन, बोले- ‘अपना स्टाइल और नजरिया लेकर आएंगे’

Anup Soni Crime Patrol: अनूप सोनी ने अजय देवगन के 'क्राइम पेट्रोल' होस्ट बनने पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि देवगन इस लंबे समय से चल रहे शो में अपना अलग स्टाइल और नजरिया लेकर आएंगे।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Aug 12, 2026

Anup Soni on Crime Patrol 2026

अजय देवगन और अनूप सोनी की फोटो। (फोटो सोर्स: varietyindia via instagram)

Anup Soni on Ajay Devgn Crime Patrol: टीवी एक्टर अनूप सोनी ने अजय देवगन के 'क्राइम पेट्रोल' का होस्ट बनने पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्हें भरोसा है कि एक्टर इस लंबे समय से चल रहे क्राइम शो में अपना स्टाइल और नजरिया लाएंगे। अनूप सोनी, जो इस शो के साथ 11 साल तक जुड़े रहे और शो की पहचान बन गए थे, उन्होंने देवगन और टीम को नए सीजन के लिए शुभकामनाएं भी दीं।

वैरायटी इंडिया के साथ बातचीत के दौरान अनूप सोनी ने कहा, "इस बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। 'क्राइम पेट्रोल' के साथ मेरा 11 साल लंबा और बहुत खास जुड़ाव रहा है, और इतने सालों में दर्शकों ने मुझे जो प्यार और स्नेह दिया है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं।"

'मैं अजय देवगन का बहुत बड़ा फैन हूं'

देवगन के उनकी जगह लेने के बारे में पूछे जाने पर सोनी ने कहा, "मैं अजय देवगन का बहुत बड़ा फैन हूं और मुझे प्रकाश झा की फिल्मों 'गंगाजल' और 'अपहरण' में उनके साथ काम करने का मौका भी मिला है। मुझे यकीन है कि वह शो में अपना स्टाइल और नजरिया लाएंगे। मैं टीम को नए सीजन के लिए शुभकामनाएं देता हूं।"

इस हफ्ते की शुरुआत में 'क्राइम पेट्रोल' के नए चेहरे के तौर पर देवगन के नाम का ऐलान किया गया था। एक्टर ने आने वाले सीजन 'क्राइम पेट्रोल 2026 - क्राइम का करंट सीजन' के 15 एपिसोड की शूटिंग भी कर ली है, जो 31 अगस्त को शुरू होने वाला है।

हालांकि सोनी 'क्राइम पेट्रोल' से हट रहे हैं, लेकिन वह दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि उनकी एक वेब सीरीज और एक फिल्म रिलीज होने वाली है। "अगले महीने मेरी एक वेब सीरीज और एक फिल्म रिलीज हो रही है, और दोनों में मेरे रोल बहुत अलग हैं। मुझे उम्मीद है कि दर्शक इन प्रोजेक्ट्स में भी मुझे उतना ही प्यार और स्नेह देंगे जितना उन्होंने 'क्राइम पेट्रोल' में दिया था।"

होस्टिंग में डेब्यू करने पर अजय देवगन

अजय देवगन ने इंस्टाग्राम पर एक प्रोमो शेयर करके 'क्राइम पेट्रोल' के साथ अपने नए जुड़ाव की घोषणा की। वीडियो में, एक्टर इस बारे में बात करते हैं कि कैसे अपराध तेज़ी से उन लोगों द्वारा किए जा रहे हैं जो पीड़ितों को जानते हैं। “बचपन में हमें सिखाया जाता है कि अजनबियों से सावधान रहें। रात में घर का दरवाजा बंद रखें। लेकिन आज कई मामलों में, अपराधी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे आप जानते हैं। उन्हें आपका पता पता होता है, उनके पास आपकी चाबियां होती हैं और वे आपके डाइनिंग टेबल पर भी बैठते हैं। इस बार 'क्राइम पेट्रोल' में, हम आपके लिए ऐसे मामले लेकर आएंगे जिन्होंने देश को हिलाकर रख दिया। इसका मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपको इस बात से जागरूक करना है कि क्या हो रहा है। इस बार, मैं आपके साथ रहूंगा।”

'क्राइम पेट्रोल' से जुड़ने के बारे में बात करते हुए देवगन ने कहा, “'क्राइम पेट्रोल' जैसे शो से जुड़ना मेरे फैंस और दर्शकों के प्रति एक जिम्मेदारी जैसा लगता है। इस शो ने अपराध की कहानियों को समझने और दर्शकों में जागरूकता फैलाने की एक विरासत बनाई है। यह शो लोगों को अपने आस-पास के लोगों, जिनसे वे मिलते-जुलते हैं और जिन पर भरोसा करते हैं, उनके प्रति ज्यादा सतर्क रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब हम देश को हिला देने वाले मामलों पर आधारित कुछ कहानियां सामने लाते हैं, तो मुझे उम्मीद और विश्वास है कि मैं दर्शकों को डरने के बजाय सावधानी से इन स्थितियों को समझने और उनसे निपटने में मदद और मार्गदर्शन कर सकता हूं।”

2003 में ऑन एयर हुआ था 'क्राइम पेट्रोल' का पहला सीजन

'क्राइम पेट्रोल' का पहला सीजन 2003 में शुरू हुआ था। इतने सालों में साक्षी तंवर, दिव्यांका त्रिपाठी और शक्ति आनंद समेत कई एक्टर्स ने इस शो को होस्ट किया है, लेकिन सोनी इस सीरीज से जुड़ने के दौरान इसके सबसे पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक बन गए।

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Updated on:

12 Aug 2026 04:45 pm

Published on:

12 Aug 2026 04:45 pm

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