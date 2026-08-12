‘वो खतरे को सुनता है… मैं ही खतरा हूं!, रिलीज हुआ अक्षय कुमार और सैफ अली खान की ‘हैवान’ का टीजर

'हैवान' प्रियदर्शन की 2016 की मलयालम फिल्म 'ओप्पम' का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है, जो एक्शन-क्राइम थ्रिल से भरपूर है। अक्षय कुमार और सैफ अली खान के अलावा, 'हैवान' में श्रिया पिलगांवकर, सैयामी खेर, बोमन ईरानी और जिस्शु सेनगुप्ता जैसे कई बेहतरीन कलाकार शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन मलयालम सिनेमा के दिग्गज मोहनलाल का कैमियो रोल है। KVN प्रोडक्शंस और थेस्पियन फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म को वेंकट के. नारायण और शैलजा देसाई फेन ने प्रोड्यूस किया है। बता दें कि 'हैवान' 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।