‘छात्र जायज बात कर रहे हैं, सरकारें नाजायज’, Jharkhand Protest पर विशाल ददलानी का बड़ा बयान

विशाल ददलानी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था, 'एक मित्र से, एक फ्रैंड तक… #Education #GasLighting #NEET’। इस वीडियो में वो मजाकिया अंदाज में बोल रहे थे कि आज मैं लंबी-लंबी छोड़ना चाहता हूं…ओह मतब बात करूं। अब क्या है कि टियर गैस बरसी तो कोई बात नहीं, डंडे पड़े या गोलियां चली तो कोई बात नहीं। लेकिन देश के युवा अगर गाली दें तो देश के संस्कार कहां जा रहे हैं, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप सोच सकते हैं? हमारे दिल को बहुत दर्द हुआ है। लेकिन गोलियां चली है तो कोई बात नहीं, किसी को नुकसान हुआ है तो कोई बात नहीं। अरे हां आपके घर भी गुंडे आएंगे। एफआईआर भी करवाए जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। मतलब फेशियल रिकग्निशन से वो भी उस पे बुरा मत मानिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे जिन्होंने अपनी आवाज उठाई, उन्हें भी कुचला जाएगा। आक्रोश है, लेकिन गाली नहीं।