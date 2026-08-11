11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ओपिनियन

संपादकीय: पौधे लगाने से ज्यादा जीवित रखने की फिक्र जरूरी

पौधे लगाना तभी सार्थक है, जब उन्हें पेड़ बनने तक संभाला जाए।दमोह की मुहिम बताती है कि देखभाल के साथ किया गया पौधरोपण वर्षों तक हरियाली बढ़ा सकता है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Harish Parashar

Aug 11, 2026

greenry

greenry

हरियाली बढ़ाने के जतन मन से किए जाएं तो मेहनत का फल मिलता ही है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के गांवों में पच्चीस बरस पहले शुरू की गई पौधरोपण की छोटी सी मुहिम ने अब जिस तरह से विस्तार ले लिया है वह सरकारी व गैरसरकारी स्तर पर पौधरोपण कार्यक्रमों के लिए नजीर कही जा सकती है। ये प्रयास बताते हैं कि पौधों को सिर्फ रोपना ही काफी नहीं बल्कि उन्हें बच्चे की तरह पालना भी पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह कि यहां हरियाली बढ़ाने के प्रयासों में जुटी संस्था ने अपना एक ही मकसद बनाया कि पौधे उतने ही लगाए जाएं जितनों की देखभाल हो सके। नतीजे सबके सामने हैं भी। पिछले तीन साल में ही इस क्षेत्र में लगाए गए तीन लाख पौधों में से नब्बे फीसदी सुरक्षित हैं।

हमारे पुरखे यूं ही नहीं कह गए कि 'हरियाली है तो जल है और जल है तो कल है'। यह बात भी सही है कि पिछले सालों में पर्यावरण को संरक्षित करने के प्रयासों में तेजी भी आई है। लेकिन ये प्रयास गैरसरकारी क्षेत्रों में ही ज्यादा नजर आते हैं। सरकारी स्तर पर कभी पर्यावरण दिवस के नाम पर तो कभी किसी जयंती व पर्व के नाम पर पौधे लगाने का उपक्रम तो होता है पर इनमें दिखावा ज्यादा होने लगा है। प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस पर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं व आमजन भी बड़ी संख्या में पौधरोपण करते हैं लेकिन जो पौधे लगाए जा रहे हैं वे सुरक्षित रहें इसकी फिक्र कम ही होती है। राजस्थान में तो पिछले दिनों यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया था कि ७२ सरकारी महकमों ने साल भर में ११.५७ करोड़ पौधे लगाने और उनकी जियो टैगिंग का दावा किया लेकिन सिर्फ १.६९ करोड़ पौधों का ही सत्यापन किया गया। हैरत की बात यह भी कि सत्यापित किए गए इन पौधों में से भी महज १.३६ करोड़ पौधे ही जीवित पाए गए। पौधरोपण और रखरखाव के नाम पर करोड़ों खर्च करने के बावजूद नतीजों की तो यह बानगी है। देश भर में कमोबेश एक जैसे हालात नजर आएंगे। पौधरोपण के नाम पर सरकारें करोड़ों रुपए का बजट प्रावधान करती तो हैं लेकिन पानी की चिंता करने वाली हरियाली के नाम पर पैसा पानी की तरह बहाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। जाहिर है दिखावे के लिए पौधरोपण करना एक बात है और इन्हें पेड़ बनाना दूसरी बात। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के छोटे से गांव से शुरू हुई मुहिम आज जिले के १६० गांवों तक पहुंची है तो उसकी वजह भी यही है कि पौधे वहीं लगाए गए जहां पानी और उनकी सुरक्षा का इंतजाम था।

भ्रष्टाचार की 'पौध' से कागजों मेंं हरियाली बताने से काम नहीं चलने वाला। ऐसी संस्थाओं व व्यक्तियों को भी प्रोत्साहन देने की जरूरत है जो पर्यावरण संरक्षण अभियानों में सदैव आगे रहते हैं। वस्तुत: पौधरोपण के नाम पर अभियान चलाने भर से काम नहीं चलने वाला। सरकारी महकमों को पुख्ता तंत्र भी विकसित करना होगा जो पौधों के पेड़ बनने तक निगरानी रखे।

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Aug 2026 07:24 pm

Published on:

11 Aug 2026 07:24 pm

Hindi News / Opinion / संपादकीय: पौधे लगाने से ज्यादा जीवित रखने की फिक्र जरूरी

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

पीओके में जारी दमन पर ‘चुप्पी’ हैरान करने वाली

pok
ओपिनियन

आत्मनिर्भर चिकित्सा तकनीक: विकसित भारत की मजबूत नींव

medical facility
ओपिनियन

अमर्यादित भाषा: सामाजिक संवेदनशीलता पर चोट

protest
ओपिनियन

संपादकीय: भारत को आसान बाजार बने रहने की जरूरत नहीं

india
ओपिनियन

डीपफेक से डिजिटल लिंचिंग: सख्त ‘एआइ विनियमन कानून’ की दरकार

DigitalSovereignty
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.