पूर्व पति मोहसिन अख्तर के दूसरी शादी की तस्वीरें शेयर करते ही उर्मिला मातोंडकर का पोस्ट हुआ वायरल, प्यार और वफादारी पर लिखी ये बात

Urmila Matondkar Cryptic Post: बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल, उनके पूर्व पति मोहसिन अख्तर मीर ने हाल ही में अपनी दूसरी शादी के रिसेप्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के कुछ घंटे पहले उर्मिला ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया, जिसे लेकर इंटरनेट पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। हालांकि, अभिनेत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनका पोस्ट मोहसिन की शादी से जुड़ा हुआ है।