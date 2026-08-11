पूर्व पति मोहसिन अख्तर के दूसरी शादी की तस्वीरें शेयर करते ही उर्मिला मातोंडकर का पोस्ट हुआ वायरल, प्यार और वफादारी पर लिखी ये बात

उर्मिला मातोंडकर ने किया पोस्ट (फोटो सोर्स- Instagram/mohsinakh)
Urmila Matondkar Cryptic Post: बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल, उनके पूर्व पति मोहसिन अख्तर मीर ने हाल ही में अपनी दूसरी शादी के रिसेप्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के कुछ घंटे पहले उर्मिला ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया, जिसे लेकर इंटरनेट पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। हालांकि, अभिनेत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनका पोस्ट मोहसिन की शादी से जुड़ा हुआ है।
मोहसिन अख्तर की दूसरी शादी की तस्वीरें सामने आने से पहले उर्मिला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट री-शेयर किया। इस पोस्ट में प्यार, वफादारी और समय जैसी चीजों को महत्व देने की बात कही गई थी। पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे अभिनेत्री की निजी जिंदगी से जोड़ना शुरू कर दिया।
हालांकि, यहां ये समझना जरूरी है कि उर्मिला ने अपने पोस्ट में मोहसिन का नाम नहीं लिया था। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि अभिनेत्री ने यह संदेश अपने पूर्व पति की दूसरी शादी के संदर्भ में ही साझा किया था। फिलहाल यह केवल सोशल मीडिया पर चल रही अटकलें हैं।
उधर, मोहसिन अख्तर ने अपने रिसेप्शन की कई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीं। तस्वीरों के साथ उन्होंने अपनी पत्नी के लिए बेहद भावुक संदेश भी लिखा। उन्होंने अपने नए रिश्ते को जिंदगी का नया अध्याय बताते हुए पत्नी के प्रति प्यार, साथ और सम्मान जाहिर किया।
मोहसिन ने अपनी पत्नी के साथ भविष्य को लेकर भी खुशी जताई और इस नए सफर को हमेशा याद रखने की बात कही। उनकी पोस्ट के सामने आने के बाद फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दीं।
मोहसिन अख्तर और उनकी नई पत्नी की शादी जून 2026 में हुई थी। उन्होंने शादी से जुड़ी तस्वीरें साझा करते हुए रिश्तों, भरोसे और जीवन में आगे बढ़ने की बात कही थी। इसके बाद अब उनके रिसेप्शन की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
उर्मिला मातोंडकर और मोहसिन अख्तर ने 4 फरवरी 2016 को मुंबई में शादी की थी। दोनों की शादी काफी निजी तरीके से हुई थी। शादी के करीब आठ साल बाद दोनों के रिश्ते में दरार की खबरें सामने आईं। इसके बाद उर्मिला ने तलाक के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की थी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों के अलग होने की वजह सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट नहीं की गई थी। अब मोहसिन की दूसरी शादी और उसके आसपास उर्मिला की सोशल मीडिया पोस्ट ने एक बार फिर इस पूर्व कपल को चर्चा में ला दिया है। हालांकि, उर्मिला की ओर से उनके पोस्ट को लेकर कोई आधिकारिक सफाई या स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।
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