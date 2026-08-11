‘आंख में आया भेंगापन, गर्म-गर्म अंगीठी मेरे ऊपर गिरी’, अभिनेत्री जयति भाटिया का छलका दर्द

Jayati Bhatia Emotional Story: टीवी और थिएटर की दुनिया में अपनी दमदार अदाकारी से पहचान बनाने वाली अभिनेत्री जयति भाटिया ने अपने निजी जीवन के उस दौर को याद किया है, जिसने उनके आत्मविश्वास को लंबे समय तक प्रभावित किया। एक पॉडकास्ट में जयति ने बताया कि महज ढाई साल की उम्र में उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ था, जिसका असर उनकी आंख पर पड़ा और करीब 24 साल की उम्र तक उन्हें इसका सामना करना पड़ा। अभिनेत्री ने ये भी बताया कि इस वजह से बचपन और युवावस्था के दौरान वह खुद को लेकर बेहद असहज और आत्मविश्वास की कमी महसूस करती थीं।