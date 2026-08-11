‘आंख में आया भेंगापन, गर्म-गर्म अंगीठी मेरे ऊपर गिरी’, अभिनेत्री जयति भाटिया का छलका दर्द

जयति भाटिया ने दर्द किया बयां (फोटो सोर्स- Instagram/simplypankaj)
Jayati Bhatia Emotional Story: टीवी और थिएटर की दुनिया में अपनी दमदार अदाकारी से पहचान बनाने वाली अभिनेत्री जयति भाटिया ने अपने निजी जीवन के उस दौर को याद किया है, जिसने उनके आत्मविश्वास को लंबे समय तक प्रभावित किया। एक पॉडकास्ट में जयति ने बताया कि महज ढाई साल की उम्र में उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ था, जिसका असर उनकी आंख पर पड़ा और करीब 24 साल की उम्र तक उन्हें इसका सामना करना पड़ा। अभिनेत्री ने ये भी बताया कि इस वजह से बचपन और युवावस्था के दौरान वह खुद को लेकर बेहद असहज और आत्मविश्वास की कमी महसूस करती थीं।
पंकज शर्मा के साथ बातचीत में जयति भाटिया ने अपने बचपन की एक दर्दनाक घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सर्दियों के दिनों में घर में अंगीठी का इस्तेमाल होता था। एक दिन परिवार के लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे और जयति घर से निकलकर पड़ोस की तरफ चली गई थीं। इसी दौरान उनके ऊपर गर्म अंगीठी गिर गई।
इस हादसे के बाद उन्हें गंभीर तकलीफ से गुजरना पड़ा। अभिनेत्री के मुताबिक, चोट इतनी ज्यादा थी कि वो करीब छह महीने तक अपनी गर्दन ठीक तरह से नहीं हिला पाईं। इस दुर्घटना का असर उनकी आंख की मांसपेशियों पर भी पड़ा और बाद में उनकी बाईं आंख में भेंगापन दिखाई देने लगा।
जयति ने बताया कि बचपन में हुई इस समस्या ने उनकी सामाजिक जिंदगी को भी काफी प्रभावित किया। स्कूल से लेकर कॉलेज और फिर थिएटर ट्रेनिंग तक उन्हें अपनी आंख को लेकर लगातार झिझक महसूस होती थी। लोगों से आंख मिलाकर बात करना उनके लिए आसान नहीं था।
उन्हें हमेशा यह डर रहता था कि सामने वाला उनकी आंखों को देख रहा है या उनके बारे में कुछ सोच रहा है। यही वजह थी कि लंबे समय तक वह बेहद कम आत्मविश्वास वाली लड़की बन गई थीं। उनके मुताबिक, जीवन के वे साल किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उन्होंने उस दौरान खुद को दूसरों से अलग महसूस किया।
अभिनेत्री ने बताया कि थिएटर की ट्रेनिंग के दौरान उनकी आंख की समस्या को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू हुई। करीब 24 साल की उम्र में उनकी आंख में सुधार आया। इसके बाद धीरे-धीरे उनके भीतर आत्मविश्वास भी लौटने लगा।
जयति भाटिया का यह अनुभव बताता है कि शारीरिक समस्या का असर केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यक्ति के आत्मविश्वास और सामाजिक व्यवहार पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके बावजूद उन्होंने अपने डर को पीछे छोड़ा और अभिनय की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई।
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