‘हॉलीवुड में होता तो आइलैंड खरीद लेता’, 34 साल के संघर्ष के बाद रवि किशन बोले- पहले लोग कहते थे काम ले लो या पैसा

Ravi Kishan Statement: अभिनेता और सांसद रवि किशन ने अपने लंबे फिल्मी सफर और संघर्ष को याद करते हुए कहा कि अगर उन्हें हॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलता तो फिल्मों से मिलने वाली रॉयल्टी के जरिए वो आज अपना एक आइलैंड खरीद चुके होते। उन्होंने बताया कि हिंदी सिनेमा में शुरुआती दौर में उन्हें काम और पैसे में से किसी एक को चुनने जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। हालांकि, अभिनेता ने इन मुश्किलों को अपनी मंजिल के रास्ते की बाधा नहीं बनने दिया।