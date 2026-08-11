11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

श्रद्धा कपूर की ‘Eetha’ ने छोड़ी 28 अगस्त की रेस, ‘खोसला का घोसला 2’ से टला क्लैश, अब इस दिन आएगी फिल्म

Shraddha Kapoor Etha: श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईथा' की रिलीज डेट बदल गई है। 28 अगस्त की जगह अब फिल्म 4 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी। जानें नई रिलीज डेट और बॉक्स ऑफिस क्लैश की पूरी
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Aug 11, 2026

Etha release date 2026

श्रद्धा कपूर की मच अवेटेड फिल्म 'ईथा' (सोर्स: x-@SAMTHEBESTEST_)

Eetha: श्रद्धा कपूर की मच अवेटेड फिल्म 'ईथा' की रिलीज डेट एक बार फिर बदल गई है। पहले 28 अगस्त को सिनेमाघरों में आने वाली ये फिल्म अब दिसंबर में रिलीज होगी। फिल्म के पोस्टपोन होने से 28 अगस्त की रिलीज डेट खाली हो गई है और इस वजह से उस दिन होने वाला संभावित बॉक्स ऑफिस क्लैश भी टल गया है।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने आज मंगलवार को सोशल मीडिया पर 'ईथा' की नई रिलीज डेट की जानकारी दी। उनके मुताबिक श्रद्धा कपूर, रणदीप हुड्डा और जीशान अय्यूब स्टारर यह फिल्म अब '4 दिसंबर 2026' को थिएटर में दस्तक देगी।

4 दिसंबर को रिलीज होगी 'ईथा'

'ईथा' में श्रद्धा कपूर एक बेहद अलग और चुनौतीपूर्ण किरदार में नजर आएंगी। वो फिल्म में फेमस लावणी कलाकार 'विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर' का रोल निभा रही हैं। फिल्म में रणदीप हुड्डा और जीशान अय्यूब भी लीड रोल में हैं।

फिल्म का टीजर इस साल जून में रिलीज किया गया था। टीजर सामने आने के बाद श्रद्धा के इंटेंस लुक और फिल्म के म्यूजिक स्कोर को लेकर काफी चर्चा हुई थी। अब फिल्म की रिलीज दिसंबर तक खिसकने के बाद दर्शकों को इसे देखने के लिए कुछ और इंतजार करना होगा।

The Vvaan - Force of the Forrest की रिलीज भी आगे बढ़ी

28 अगस्त की रिलीज को लेकर पहले 'ईथा' और दूसरी फिल्मों के बीच क्लैश की स्थिति बन रही थी। तो वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'Vvaan' की रिलीज भी पहले की तारीख से आगे बढ़ाई जा चुकी है। फिल्म की रिलीज अब '25 सितंबर' तय की गई है।

ऐसे में अगस्त के आखिरी हफ्ते में होने वाला संभावित बॉक्स ऑफिस मुकाबला फिलहाल टल गया है। 'ईथा' के दिसंबर में जाने से मेकर्स और थिएटर मालिकों को भी रिलीज कैलेंडर में थोड़ी राहत मिली है। बता दें, आने वाले महीनों में बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की टक्कर का सिलसिला जारी रहने वाला है। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की 'हैवान' और 'आयुष्मान खुराना-सारा अली खान की उड़ता तीर' 11 सितंबर को रिलीज होने वाली हैं। इसी दौरान इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' और सनी देओल की 'बंटवारा 1947' के बीच भी रिलीज डेट को लेकर मुकाबला देखने को मिलेगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Aug 2026 06:40 pm

Published on:

11 Aug 2026 06:40 pm

Hindi News / Entertainment / श्रद्धा कपूर की ‘Eetha’ ने छोड़ी 28 अगस्त की रेस, ‘खोसला का घोसला 2’ से टला क्लैश, अब इस दिन आएगी फिल्म

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘Mirzapur The Movie’ का ट्रेलर Out, कालीन भैया का फिर दिखेगा भौकाल, हिंसा-खून और गाली-गलौज से भरपूर है झलक

Mirzapur The Movie
मनोरंजन

पूर्व पति मोहसिन अख्तर के दूसरी शादी की तस्वीरें शेयर करते ही उर्मिला मातोंडकर का पोस्ट हुआ वायरल, प्यार और वफादारी पर लिखी ये बात

Urmila Matondkar Cryptic Post
मनोरंजन

‘आंख में आया भेंगापन, गर्म-गर्म अंगीठी मेरे ऊपर गिरी’, अभिनेत्री जयति भाटिया का छलका दर्द

Jayati Bhatia Emotional Story
मनोरंजन

अहान पांडे संग ‘अजीब दास्तान है ये’ पर नाची थीं वेदिका पिंटो, ‘Musafir Cafe’ के बाद फिर वायरल हुई क्लिप

Vedika Pinto viral video
मनोरंजन

संसद में राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी, कंगना रनौत बोलीं- ‘देश को कितना धोखा दे रहे हैं, देख सकते हैं’

Kangana Ranaut Parliament protest
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.