श्रद्धा कपूर की ‘Eetha’ ने छोड़ी 28 अगस्त की रेस, ‘खोसला का घोसला 2’ से टला क्लैश, अब इस दिन आएगी फिल्म

ऐसे में अगस्त के आखिरी हफ्ते में होने वाला संभावित बॉक्स ऑफिस मुकाबला फिलहाल टल गया है। 'ईथा' के दिसंबर में जाने से मेकर्स और थिएटर मालिकों को भी रिलीज कैलेंडर में थोड़ी राहत मिली है। बता दें, आने वाले महीनों में बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की टक्कर का सिलसिला जारी रहने वाला है। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की 'हैवान' और 'आयुष्मान खुराना-सारा अली खान की उड़ता तीर' 11 सितंबर को रिलीज होने वाली हैं। इसी दौरान इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' और सनी देओल की 'बंटवारा 1947' के बीच भी रिलीज डेट को लेकर मुकाबला देखने को मिलेगा।