‘Mirzapur The Movie’ का ट्रेलर Out, कालीन भैया का फिर दिखेगा भौकाल, हिंसा-खून और गाली-गलौज से भरपूर है झलक

ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी के साथ अली फजल, दिव्येंदु और रसिका दुग्गल भी अपने पुराने किरदारों में नजर आते हैं। सभी स्टार्स की झलक ने फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। रवि किशन भी फिल्म की कास्ट का हिस्सा हैं। हालांकि, उनके किरदार को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। यही वजह है कि 'मिर्जापुर' की दुनिया में रवि किशन की एंट्री कहानी में क्या नया मोड़ लाएगी, इसे लेकर उत्सुकता बनी हुई है।