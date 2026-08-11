संसद में राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी, कंगना रनौत बोलीं- ‘देश को कितना धोखा दे रहे हैं, देख सकते हैं’

कंगना रनौत संसद की लाइब्रेरी से मकर द्वार की ओर निकले एनडीए सांसदों के विरोध मार्च में शामिल हुईं। इस दौरान उनके हाथ में एक प्लेकार्ड था, जिस पर लिखा था, 'झारखंड में छात्रों पर हुई हिंसा पर राहुल गांधी जवाब दो।' बता दें, मार्च के दौरान एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारे भी लगाए। इनमें 'राहुल गांधी जवाब दो' और 'राहुल गांधी भागो मत' जैसे नारे शामिल थे।