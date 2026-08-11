‘खाते इस देश का है और लड़ते पड़ोसी देश के लिए हैं’, नसीरुद्दीन शाह पर कंगना रनौत ने बोला हमला

Kangana Ranaut Slams Naseeruddin Shah: झारखंड में जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन और बॉलीवुड कलाकारों की चुप्पी को लेकर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के पुराने बयान पर एक बार फिर विवाद छिड़ गया है। अभिनेता पीयूष मिश्रा की टिप्पणी के बाद अब बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने नसीरुद्दीन शाह पर निशाना साधा है। कंगना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए शाह को ‘लोमड़ी’ तक कह दिया। उनके बयान के बाद बॉलीवुड और सोशल मीडिया में एक नई बहस शुरू हो गई है।