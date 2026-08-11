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‘बहुत रोया क्योंकि माधुरी दीक्षित ने शादी कर ली’, IAS तुकाराम मुंढे ने सुनाया अभिनेत्री से जुड़ा मजेदार किस्सा

IAS Tukaram Mundhe On Madhuri Dixit Marriage: महाराष्ट्र के IAS तुकाराम मुंढे ने हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाया है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Aug 11, 2026

IAS Tukaram Mundhe On Madhuri Dixit Marriage

माधुरी दीक्षित की शादी से जुड़ा किस्सा ( फोटो सोर्स- IMDb)

IAS Tukaram Mundhe On Madhuri Dixit Marriage: महाराष्ट्र के चर्चित आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे अपनी सख्त कार्यशैली और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हालांकि, हाल ही में उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा साझा किया, जिसे सुनकर पूरा माहौल हंसी से गूंज उठा। उन्होंने बताया कि यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के दिनों में उनके एक दोस्त को बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की शादी की खबर इतनी परेशान कर गई थी कि वह उनके सामने रोने लगा था।

UPSC की तैयारी के दिनों का है किस्सा

तुकाराम मुंढे ने यह दिलचस्प घटना पुणे के बालगंधर्व रंगमंदिर में आयोजित एक खास बातचीत के दौरान सुनाई। ‘अनस्टॉपेबल तुकाराम’ नाम के इस कार्यक्रम में लेखक अरविंद जगताप ने उनसे बातचीत की। इस दौरान मुंढे ने बचपन से लेकर पढ़ाई और सिविल सेवा की तैयारी तक के कई अनुभव साझा किए।

उन्होंने बताया कि यह घटना करीब 1998-99 की है। उस समय वह यूपीएससी मेन्स की तैयारी कर रहे थे और अपने दोस्त पंकज के साथ पढ़ाई में जुटे रहते थे। पंकज भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे और बाद में कस्टम्स कमिश्नर बने।

रात-रात भर करते थे पढ़ाई

मुंढे के मुताबिक, दोनों दोस्तों की दिनचर्या काफी कठिन थी। वे देर रात तक पढ़ते थे और सुबह उठने के बाद फिर किताबों में लग जाते थे। मुंढे आमतौर पर रात के दो या तीन बजे तक पढ़ाई करते और उनके दोस्त की नींद का समय इससे भी आगे तक चला जाता था।

एक दिन सुबह करीब 10 या 10:30 बजे मुंढे पढ़ाई में व्यस्त थे। तभी उनके दोस्त पंकज ने पीछे से आकर उनके गले में हाथ डाला और रोने लगे। अचानक दोस्त को इस तरह परेशान देखकर मुंढे घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद कोई गंभीर खबर सामने आई है।

दोस्त से पूछा- आखिर हुआ क्या?

मुंढे ने बताया कि उन्होंने दोस्त से बार-बार जानना चाहा कि आखिर बात क्या है। दोस्त लगातार रोने जैसी आवाज निकाल रहा था। कुछ देर बाद उसने मुंढे से पूछा कि क्या उन्होंने अखबार पढ़ा है?

मुंढे ने अखबार देखा, लेकिन उन्हें उसमें ऐसी कोई खबर नजर नहीं आई जिससे उनके दोस्त की हालत समझ में आती। उन्होंने दोबारा सवाल किया कि आखिर वह इतना दुखी क्यों है।

माधुरी दीक्षित की शादी से दुखी था दोस्त

मुंढे के मुताबिक, उनके दोस्त ने कहा कि “माधुरी की शादी हो गई।” पहले तो मुंढे को समझ नहीं आया कि वह किस माधुरी की बात कर रहा है। जब दोस्त ने साफ किया कि बात बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की हो रही है, तो मुंढे ने उससे पूछा कि इससे क्या फर्क पड़ता है।

इस किस्से को याद करते हुए मुंढे ने बताया कि उस दौर में दोनों दोस्तों के बीच ऐसे कई मजेदार पल आते रहते थे। उनकी यह बात सुनकर कार्यक्रम में मौजूद लोग भी खूब हंसे।

अपनी पसंदीदा अभिनेत्री का नाम नहीं बताया

इसी बातचीत में जब मुंढे से उनकी पसंदीदा अभिनेत्री के बारे में पूछा गया तो उन्होंने नाम बताने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह अभी यह राज नहीं खोल सकते, क्योंकि उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही है।

तुकाराम मुंढे फिलहाल महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन में कमिश्नर के पद पर हैं। हाल के दिनों में खाद्य सुरक्षा को लेकर उनके विभाग की कार्रवाई भी चर्चा में रही है। लेकिन इस बार उनकी सख्त अफसर वाली छवि से अलग यूपीएससी के दिनों का यह मजेदार किस्सा लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

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Updated on:

11 Aug 2026 11:09 am

Published on:

11 Aug 2026 11:09 am

Hindi News / Entertainment / ‘बहुत रोया क्योंकि माधुरी दीक्षित ने शादी कर ली’, IAS तुकाराम मुंढे ने सुनाया अभिनेत्री से जुड़ा मजेदार किस्सा

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