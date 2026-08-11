‘बहुत रोया क्योंकि माधुरी दीक्षित ने शादी कर ली’, IAS तुकाराम मुंढे ने सुनाया अभिनेत्री से जुड़ा मजेदार किस्सा

IAS Tukaram Mundhe On Madhuri Dixit Marriage: महाराष्ट्र के चर्चित आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे अपनी सख्त कार्यशैली और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हालांकि, हाल ही में उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा साझा किया, जिसे सुनकर पूरा माहौल हंसी से गूंज उठा। उन्होंने बताया कि यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के दिनों में उनके एक दोस्त को बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की शादी की खबर इतनी परेशान कर गई थी कि वह उनके सामने रोने लगा था।