Jharkhand Protest में अल्लू अर्जुन के ‘पुष्पा’ लुक में विधानसभा घेराव मार्च में पहुंचा शख्स, छात्रों के लिए कही ये बात

बता दें, उसने कहा कि दिल्ली में हुए प्रदर्शनों में एक्टर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया था। उसके अनुसार, झारखंड के छात्र भी उसी तरह के समर्थन के हकदार हैं और उनके मुद्दे को राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचना चाहिए। उसने सरकार से छात्रों की मांगें सुनने की अपील करते हुए कहा कि जिस तरह माता-पिता अपने बच्चों की मांगें सुनते हैं, उसी तरह सरकार को भी छात्रों की बात सुनने चाहिए। उसने दोहराया कि न्याय मिलने तक झारखंड के छात्र न झुकेंगे और न रुकेंगे।