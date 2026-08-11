आरक्षण पर बयान देने के बाद रैपर सैंटी शर्मा को मिली जान से मारने की धमकी, ‘बिग बॉस 20’ में आएंगे नजर?

अभियान और आरक्षण से जुड़े बयानों के बीच सैंटी शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक कमेंट का स्क्रीनशॉट साझा किया। उनका दावा है कि उन्हें इसमें जान से मारने की धमकी दी गई। सैंटी ने जवाब देते हुए कहा कि अगर छात्रों के अधिकारों और आरक्षण जैसे मुद्दों पर सवाल पूछने की वजह से उन्हें धमकियां मिलती हैं, तो वह अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनका मकसद किसी छात्र या समुदाय के खिलाफ खड़ा होना नहीं है, बल्कि आरक्षण व्यवस्था पर खुली और निष्पक्ष चर्चा की मांग करना है।