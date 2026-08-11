अहान पांडे संग ‘अजीब दास्तान है ये’ पर नाची थीं वेदिका पिंटो, ‘Musafir Cafe’ के बाद फिर वायरल हुई क्लिप

खास बात ये है कि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने वेदिका और अहान को उनके ऑन-स्क्रीन किरदारों से जोड़ दिया। फैंस ने उन्हें 'सुधा और कृष कपूर' कहकर कमेंट किया। वेदिका इस समय 'मुसाफिर कैफे' में सुधा का किरदार निभा रही हैं, जबकि अहान पांडे 'सैयारा' में कृष कपूर के रोल में नजर आए हैं। बता दें, एक यूजर ने लिखा कि उसने दोनों को उनके डेब्यू से पहले ही नोटिस कर लिया था। तो वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि उसने वेदिका को 2025 की फिल्म 'निशांची' में ही नोटिस कर लिया था। एक अन्य कमेंट में वेदिका के डांस को लेकर उनकी जमकर तारीफ की गई।