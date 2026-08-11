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अहान पांडे संग ‘अजीब दास्तान है ये’ पर नाची थीं वेदिका पिंटो, ‘Musafir Cafe’ के बाद फिर वायरल हुई क्लिप

Vedika Pinto viral video: 'मुसाफिर कैफे' की सुधा यानी वेदिका पिंटो का अहान पांडे संग पुराना डांस वीडियो फिर वायरल है। 'अजीब दास्तान है ये' पर दोनों को डांस करते देख फैंस ने कहा- 'सुधा और कृष कपूर'।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Aug 11, 2026

Vedika Pinto viral video

'मुसाफिर कैफे' की सुधा यानी वेदिका पिंटो का पुराना डांस वीडियो (सोर्स: x-@VarietyIndia)

Musafir Cafe Vedika Pinto: नेटफ्लिक्स की नई रोमांटिक सीरीज 'मुसाफिर कैफे' में सुधा का किरदार निभाकर वेदिका पिंटो लगातार सुर्खियों में हैं। विक्रांत मैसी और महिमा मकवाना के साथ उनकी एक्टिंग को दर्शकों की तारीफ मिल रही है। इसी बीच वेदिका का एक पुराना डांस वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो गया है, जिसमें वो 'सैयारा' फेम अहान पांडे के साथ नजर आ रही हैं।

वायरल क्लिप में दोनों 'अजीब दास्तान है ये' गाने पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो अहान की बहन अलाना पांडे की शादी के जश्न का बताया जा रहा है। डांस के दौरान वेदिका और अहान की एनर्जी और बॉन्डिंग ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया है।

अहान संग वेदिका की केमिस्ट्री पर फिदा हुए फैंस

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस दोनों की डांस परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स ने उनके बीच नजर आ रही सहज केमिस्ट्री को नोटिस किया।

खास बात ये है कि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने वेदिका और अहान को उनके ऑन-स्क्रीन किरदारों से जोड़ दिया। फैंस ने उन्हें 'सुधा और कृष कपूर' कहकर कमेंट किया। वेदिका इस समय 'मुसाफिर कैफे' में सुधा का किरदार निभा रही हैं, जबकि अहान पांडे 'सैयारा' में कृष कपूर के रोल में नजर आए हैं। बता दें, एक यूजर ने लिखा कि उसने दोनों को उनके डेब्यू से पहले ही नोटिस कर लिया था। तो वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि उसने वेदिका को 2025 की फिल्म 'निशांची' में ही नोटिस कर लिया था। एक अन्य कमेंट में वेदिका के डांस को लेकर उनकी जमकर तारीफ की गई।

'मुसाफिर कैफे' में सुधा बनकर छाईं वेदिका

वेदिका पिंटो इन दिनों 'मुसाफिर कैफे' की वजह से सुर्खियों में हैं। 8 एपिसोड वाली इस रोमांटिक सीरीज में वो सुधा के किरदार में नजर आ रही हैं। कहानी चंदर, सुधा और प्रीति के रिश्तों के इर्द-गिर्द घूमती है। बता दें, सुधा एक आजाद ख्याल और जिंदादिल लड़की है, जो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती है। वो शादी और बच्चों के बजाय अपने करियर और सपनों को प्राथमिकता देती है। वेदिका ने इस किरदार में भावनाओं के अलग-अलग पहलुओं को पर्दे पर उतारा है।

सीरीज में उनके साथ विक्रांत मैसी और महिमा मकवाना लीड रोल में हैं। शो को दर्शकों के बीच अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और सुधा का किरदार खास तौर पर चर्चा में है।

'मुसाफिर कैफे' के दूसरे सीजन का भी ऐलान

'मुसाफिर कैफे' की कहानी के ओपन एंडिंग के बाद दर्शकों के मन में कई सवाल रह गए थे। इसी बीच, नेटफ्लिक्स ने सीरीज के दूसरे सीजन का भी ऐलान कर दिया है। दूसरे सीजन में वेदिका पिंटो, विक्रांत मैसी और महिमा मकवाना की वापसी होगी। सीरीज के पहले सीजन के रिलीज होने के कुछ ही समय बाद इसके अगले सीजन की घोषणा की गई, जिसके बाद फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है।

अब एक तरफ 'मुसाफिर कैफे' में वेदिका की परफॉर्मेंस चर्चा में है, तो दूसरी तरफ अहान पांडे के साथ उनका ये पुराना डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है।

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Updated on:

11 Aug 2026 05:38 pm

Published on:

11 Aug 2026 05:38 pm

Hindi News / Entertainment / अहान पांडे संग ‘अजीब दास्तान है ये’ पर नाची थीं वेदिका पिंटो, ‘Musafir Cafe’ के बाद फिर वायरल हुई क्लिप

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