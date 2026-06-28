‘Eetha’ की रिलीज से पहले बढ़ीं श्रद्धा कपूर की मुश्किलें! फिल्म के नाम को लेकर भड़का विठाबाई नारायणगांवकर का परिवार

Objections Raised by Vithabai Narayangaonkar: श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म 'ईथा' (Eetha) रिलीज से पहले ही सुर्खियों में है। जहां फिल्म का टीजर दर्शकों को पसंद आ रहा है, तो वहीं अब इसके टाइटल को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। बता दें, महाराष्ट्र की महान तमाशा स्टार्स विथाबाई नारायणगांवकर के परिवार और कुछ सांस्कृतिक संगठनों ने फिल्म के नाम पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि जिस स्टार्स के जीवन पर फिल्म आधारित है, उसके सम्मान को ध्यान में रखते हुए फिल्म का नाम 'विठाबाई' और 'विठा' रखा जाना चाहिए था।