टीम की सैलरी बढ़ा दो, जल लीजिये... मीम के साथ श्रद्धा कपूर और अमृता राव के ज्वेलरी ब्रांड का नया ऐड हुआ वायरल

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, फैंस की रिएक्शन की बाढ़ आ गई। लोग बॉलीवुड के इन 2 अलग-अलग दौर की हीरोइनों को एक साथ देखकर बेहद खुश हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, "प्लीज, इस ऐड को बनाने वाली मार्केटिंग टीम की सैलरी बढ़ा दो! बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है।" तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "अमृता को फिर से 'पूनम' वाले अंदाज में देखना किसी ट्रीट से कम नहीं है।" बता दें, एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर केवल इस ब्रांड का चेहरा नहीं हैं, बल्कि वे साल 2023 में 'पामोनास' के साथ बतौर को-फाउंडर जुड़ी थीं।