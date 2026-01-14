ये तो मेरे लिए भी न्यूज है…श्रद्धा कपूर की शादी हुई कन्फर्म? भाई सिद्धांत ने दिया ऐसा रिएक्शन

इतना ही नहीं, सिद्धांत के इस बेबाक और मजाकिया कमेंट से ये साफ हो गया है कि श्रद्धा की शादी को लेकर उड़ रही खबरें सिर्फ एक अफवाह हैं। श्रद्धा फिलहाल शादी के बंधन में बंधने का कोई इरादा नहीं रखतीं, भले ही उनके फैंस उन्हें दुल्हन के लिबास में देखने के लिए बेताब हों। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और राइटर राहुल मोदी के अफेयर की खबरें साल 2024 में तब शुरू हुईं, जब दोनों को मुंबई में एक साथ स्पॉट किया गया। इसके बाद वे अनंत अंबानी की प्री-वेडिंग पार्टी और कई अन्य फिल्म स्क्रीनिंग पर भी साथ नजर आए। हालांकि, दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को ऑफिशियल एक्सेप्ट नहीं किया है।