ये तो मेरे लिए भी न्यूज है…श्रद्धा कपूर की शादी हुई कन्फर्म? भाई सिद्धांत ने दिया ऐसा रिएक्शन

Shraddha kapoor And Rahul (सोर्स: x)
Shraddha kapoor And Rahul Wedding Rumours: बॉलीवुड में इन दिनों शादियों का दौर चल रहा है। हाल ही में कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन की शादी की चर्चाएं थमी भी नहीं थीं कि सोशल मीडिया पर श्रद्धा कपूर की शादी की खबरों ने रफ्तार पकड़ लिया। बता दें, श्रद्धा कपूर अपने कथित बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ उदयपुर में सात फेरे लेने वाली हैं, लेकिन अब इन खबरों पर श्रद्धा के भाई सिद्धांत कपूर ने ऐसी प्रतिक्रिया दी है, जिससे अफवाहों पर ब्रेक लग गई है।
दरअसल, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रहे थे जिनमें कहा जा रहा था कि श्रद्धा और राहुल मोदी जल्द ही 'डेस्टिनेशन वेडिंग' करने जा रहे हैं। इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए सिद्धांत कपूर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट किया। उन्होंने हंसने वाली और हैरान होने वाली इमोजी के साथ लिखा- "ये तो मेरे लिए भी न्यूज है।"
इतना ही नहीं, सिद्धांत के इस बेबाक और मजाकिया कमेंट से ये साफ हो गया है कि श्रद्धा की शादी को लेकर उड़ रही खबरें सिर्फ एक अफवाह हैं। श्रद्धा फिलहाल शादी के बंधन में बंधने का कोई इरादा नहीं रखतीं, भले ही उनके फैंस उन्हें दुल्हन के लिबास में देखने के लिए बेताब हों। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और राइटर राहुल मोदी के अफेयर की खबरें साल 2024 में तब शुरू हुईं, जब दोनों को मुंबई में एक साथ स्पॉट किया गया। इसके बाद वे अनंत अंबानी की प्री-वेडिंग पार्टी और कई अन्य फिल्म स्क्रीनिंग पर भी साथ नजर आए। हालांकि, दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को ऑफिशियल एक्सेप्ट नहीं किया है।
एक्ट्रेस की वर्कफ्रंट की बात करें तो श्रद्धा कपूर इन दिनों सफलता के सातवें आसमान पर हैं और उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'स्त्री 2' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। श्रद्धा के पास आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। उन्होंने हाल ही में फिल्म 'ईथा' की शूटिंग पूरी की है और जल्द ही वो एक सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म 'नागिन' में नजर आएंगी। इसके अलावा फैंस को 'स्त्री 3' का भी बेसब्री से इंतजार है।
बता दें, श्रद्धा का पूरा ध्यान अपने करियर और आने वाली फिल्मों पर है। शादी की खबरों ने भले ही सुर्खियां बटोरी हों, लेकिन भाई के बयान ने साफ कर दिया है कि 'आशिकी' गर्ल अभी अपने काम से ही इश्क फरमा रही हैं।
