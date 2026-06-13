सैफ अली खान ने Farhan Akhtar के लिए कही दिल छू लेने वाली बात, बोले- ‘वो डायरेक्शन के लिए ही बने हैं’

Saif Ali Khan on Dil Chahta Hai: आने वाली 10 अगस्त को फरहान खान के निर्देशन में बनी फिल्म 'दिल चाहता है' अपनी रिलीज के 25 साल पूरे करगी। बतौर डायरेक्टर आमिरखान, सैफ अली खान और खुद फरहान अख्तर अभिनति ये फरहान की पहली डिरेक्टोरिलय फिल्म थी। इस फिल्म को आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा 'कमिंग-ऑफ-एज' (बचपन से जवानी की ओर बढ़ने वाली) फिल्मों में से एक माना जाता है। इतने सालों बाद भी 'दिल चाहता है' सिने लवर्स की फेवरेट फिल्मों में से एक बनी हुई है। फिल्म में समीर का किरदार निभाने वाले सैफ अली खान ने हाल ही में बताया कि उनके लिए फिल्म की यादें आज भी उतनी ही ताज़ा हैं और इस फिल्म में काम करने का अनुभव काम से ज्यादा छुट्टी पर जाने जैसा लग रहा था।