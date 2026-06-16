क्या भोजपुरी म्यूजिक बन गया बॉलीवुड का नया हिट फॉर्मूला? ‘Chatni’ और ‘Ghis Ghis Ghis’ ने मचाई धूम

ये नहीं अभी रूकिए, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और अन्य भोजपुरी स्टार्स भी लगातार हिंदी फिल्मों में अपनी जगह बना रहे हैं। बता दें, 'पनवाड़ी', 'टच बडी', 'चुम्मा' और 'अफेयर' जैसे गानों ने दिखाया है कि भोजपुरी स्टार्स की लोकप्रियता अब क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर निकल चुकी है। बता दें, पिछले कुछ सालों में 'स्त्री 2' और 'विकी विद्या का वो वाला वीडियो' जैसी फिल्मों में भी भोजपुरी प्रभाव वाले गाने देखने को मिले। इन गानों को दर्शकों ने खूब पसंद किया और वे सोशल मीडिया ट्रेंड्स का हिस्सा बन गए। इसके साथ ही, भोजपुरी संगीत की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण उसकी सादगी, लोकधुनों की ताकत और आम लोगों से जुड़ाव है।