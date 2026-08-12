श्रीदेवी की करोड़ों की संपत्ति पर छिड़ा था विवाद, कोर्ट ने बोनी कपूर के हक को बचाया, जानें पूरी कहानी

Sridevi 63rd Birth Anniversary: बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार कही जाने वाली श्रीदेवी आज भी अपनी फिल्मों, अदाकारी और खूबसूरत यादों की वजह से लोगों के दिलों में जिंदा हैं। 13 अगस्त को उनकी 63वीं जयंती के मौके पर एक बार फिर उनकी जिंदगी से जुड़ी कई बातें चर्चा में हैं। इनमें उनकी निजी जिंदगी और परिवार से जुड़ा एक अहम मामला उनकी चेन्नई स्थित बेशकीमती संपत्ति का भी है, जिस पर उनकी मौत के बाद कानूनी विवाद खड़ा हो गया था। हालांकि, मई 2026 में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले से बोनी कपूर और उनकी बेटियों जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर को बड़ी राहत मिली।