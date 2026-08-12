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शादी में गिर गई पत्नी, करोड़पति यूट्यबर सौरव जोशी को थी व्लॉग की चिंता, अब अवंतिका बोलीं- बहुत बुरा लगता है

Sourav Joshi Viral Video: यूट्यूबर सौरव जोशी ने हाल ही में समय रैना के शो 'इंडिया गॉट लेटेंट' में हिस्सा लिया था। इसी दौरान समय रैना ने सौरव और उनकी पत्नी अवंतिका के साथ मस्ती-मजाक भी किया।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Aug 12, 2026

Sourav Joshi Youtuber Wife Avantika Bhatt

सौरव जोशी की पत्नी ने तोड़ी चुप्पी ( फोटो सोर्स- Twitter/@ReignOfBateman)

Sourav Joshi Youtuber Wife Avantika Bhatt: यूट्यूबर सौरव जोशी इन दिनों अपने व्लॉग्स को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। उनकी निजी जिंदगी से जुड़े पल भी अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। अब सौरव जोशी और उनकी पत्नी अवंतिका भट्ट से जुड़ा एक पुराना किस्सा चर्चा में है, जिसे लेकर स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना ने भी मजेदार अंदाज में तंज कसा है।

शादी में पत्नी के गिरने से ज्यादा व्लॉग की थी चिंता?

सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो के मुताबिक, सौरव जोशी की शादी के दौरान उनकी पत्नी अवंतिका भट्ट डांस करते समय गिर गई थीं। इस घटना के बीच सौरव का ध्यान कथित तौर पर इस बात पर भी था कि शादी के खास पलों की रिकॉर्डिंग और व्लॉगिंग ठीक से हो रही है या नहीं।

इसी बात को लेकर अब समय रैना ने सौरव जोशी के साथ बातचीत के दौरान मजाक किया। दरअसल, हाल ही में सौरव जोशी ने समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में शिरकत की थी। इस दौरान दोनों ने साथ में एक व्लॉग भी शूट किया। इसी बातचीत का एक हिस्सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहा है।

समय रैना ने सौरव से पूछा मजेदार सवाल

वायरल बातचीत में समय रैना सौरव से उनकी प्राथमिकता को लेकर सवाल करते नजर आते हैं। बातचीत के दौरान वह इशारों में पूछते हैं कि अगर कोई ऐसी स्थिति हो जाए जिसमें व्लॉग बन रहा हो या नहीं बन रहा हो, तो क्या उन्हें ज्यादा चिंता होती है।

सौरव इस सवाल का जवाब देते हुए अपनी बात रखते हैं। इसके बाद दोनों के बीच हल्की-फुल्की नोकझोंक और मजाक का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातचीत में दोनों आने वाले वीडियो को लेकर भी चर्चा करते हैं और मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि कुछ समय बाद यह मामला खबरों में भी आ सकता है।

सौरव जोशी और समय रैना की बातचीत हुई वायरल

वीडियो में सौरव जोशी समय रैना से शो के सवालों को लेकर भी बात करते दिखाई देते हैं। दोनों एक-दूसरे के साथ काफी सहज नजर आते हैं। समय जहां अपने चुटीले अंदाज में सौरव की खिंचाई करते हैं, वहीं सौरव भी बातचीत को उसी अंदाज में आगे बढ़ाते हैं।

इस दौरान दोनों के बीच यह मजाक भी होता है कि शो में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब किस तरह दिए जाएंगे। सौरव यह कहते हुए नजर आते हैं कि बस सब कुछ ठीक रहना चाहिए और कोई ऐसी बात न हो जिससे मामला बिगड़ जाए।

कौन हैं सौरव जोशी?

सौरव जोशी देश के लोकप्रिय यूट्यूब व्लॉगर्स में शामिल हैं। वह अपने डेली लाइफ व्लॉग्स के जरिए परिवार, यात्राओं और निजी जिंदगी के अलग-अलग पलों को दर्शकों के साथ साझा करते हैं। उनकी पत्नी अवंतिका भट्ट और परिवार के अन्य सदस्य भी उनके व्लॉग्स में नजर आते रहे हैं। वहीं, समय रैना स्टैंडअप कॉमेडी और अपने डिजिटल कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के जरिए भी उन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की। सौरव जोशी के साथ उनकी यह बातचीत अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है।

हालांकि, वायरल वीडियो में कही गई बातों को लेकर किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस क्लिप को अपने-अपने अंदाज में शेयर कर रहे हैं और सौरव जोशी के व्लॉगिंग जुनून पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

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Updated on:

12 Aug 2026 04:09 pm

Published on:

12 Aug 2026 04:08 pm

Hindi News / Entertainment / शादी में गिर गई पत्नी, करोड़पति यूट्यबर सौरव जोशी को थी व्लॉग की चिंता, अब अवंतिका बोलीं- बहुत बुरा लगता है

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