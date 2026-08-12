शादी में गिर गई पत्नी, करोड़पति यूट्यबर सौरव जोशी को थी व्लॉग की चिंता, अब अवंतिका बोलीं- बहुत बुरा लगता है

सौरव जोशी देश के लोकप्रिय यूट्यूब व्लॉगर्स में शामिल हैं। वह अपने डेली लाइफ व्लॉग्स के जरिए परिवार, यात्राओं और निजी जिंदगी के अलग-अलग पलों को दर्शकों के साथ साझा करते हैं। उनकी पत्नी अवंतिका भट्ट और परिवार के अन्य सदस्य भी उनके व्लॉग्स में नजर आते रहे हैं। वहीं, समय रैना स्टैंडअप कॉमेडी और अपने डिजिटल कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के जरिए भी उन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की। सौरव जोशी के साथ उनकी यह बातचीत अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है।