दिग्गज सिंगर आनंद राज आनंद के मन में आया सुसाइड का विचार, 9 साल तक कराते रहे इलाज, अब जाकर किया खुलासा

एक समय था जब आनंद राज आनंद की धुनों पर पूरा बॉलीवुड झूमता था। निर्माता, निर्देशक और बड़े सितारे उनकी संगीत प्रतिभा के मुरीद थे। लेकिन सफलता के शिखर पर खड़े इस संगीतकार की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया, जिसने उन्हें मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़कर रख दिया। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि साल 2011 के बाद वो क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार हो गए थे और हालात इतने गंभीर हो गए थे कि उनके मन में आत्महत्या जैसे विचार भी आने लगे थे।