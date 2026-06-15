Sanchita Ugale: कौन थीं संचिता उगले? 30 साल की अभिनेत्री ने पंखे से लटककर दे दी जान, 19 घंटे पहले किया था पोस्ट

निधन की खबर सामने आने से कुछ घंटे पहले तक संचिता सोशल मीडिया पर सक्रिय थीं। उन्होंने एक खुशमिजाज वीडियो साझा किया था जिसमें वह मुस्कुराते हुए नजर आ रही थीं। अब वही वीडियो उनके प्रशंसकों के लिए यादों का हिस्सा बन गया है। सोशल मीडिया पर हजारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके पुराने पोस्ट साझा कर रहे हैं।