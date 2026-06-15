Lagaan: ‘बाघा’ उर्फ अमिन हाजी का बड़ा खुलासा, प्रमोशन में उनके भाई को भेजते थे आमिर-आशुतोष

25 Years of Lagaan: आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित और आमिर खान अभिनीत 'लगान: वन्स अपॉन ए टाइम इन इंडिया', 25 साल पहले 15 जून, 2001 को रिलीज हुई थी। मल्टीस्टारर 'लगान' भारतीय सिनेमा की एक बड़ी सफलता के रूप में भी देखी जाती है, जिसमें खेल, देशभक्ति और इंसानी जज्बे को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है। 'लगान' को 2002 में एकेडमी अवार्ड्स में 'बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म' के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिल्म में वैसे तो कई किरदार थे, लेकिन एक किरदार था बाघा का जो क्रिकेट मैच में भुवन की टीम का हिस्सा था। हाल ही में पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में अमिन हाजी ने फिल्म से जुड़ी कुछ बातों का खुलासा किया है। इस बात चीत में उन्होंने अपने किरदार और फिल्म के प्रमोशन के दौरान अपनी अनुपस्थिति के बारे में बताया।