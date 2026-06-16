चार महीने में टूटी पहली शादी, बच्चे नहीं बुलाते हैं ‘पापा’, श्रीदेवी के साथ छप गई थीं मिथुन चक्रवर्ती की सीक्रेट शादी की खबरें

Mithun Chakraborty Birthday (सोर्स- @mithun__chakraborty_)
Mithun Chakraborty Birthday: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और अब राजनेता मिथुन चक्रवर्ती आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने जहां एक तरफ प्रोफेशनल जिंदगी में अपने डांस से बॉलीवुड में 'डिस्को डांसर' का टैग हासिल किया, वहीं पर्सनल लाइफ भी उनकी हमेशा से ही सुर्खियों में रही। चलिए इस मौके पर मिथुन चक्रवर्ती की निजी जिंदगी के कुछ पहलुओं पर नजर डालते हैं।
बॉलीवुड में जब भी 70 और 80 के दशक के सुपरस्टार्स का जिक्र होता है तो मिथुन चक्रवर्ती का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। अपनी दमदार एक्टिंग, अनोखे डांस स्टाइल और संघर्ष से सफलता तक के सफर के कारण उन्होंने करोड़ों दिलों में जगह बनाई। लेकिन जितनी चर्चा उनकी फिल्मों की रही, उतनी ही सुर्खियां उनकी निजी जिंदगी ने भी बटोरीं। उनके रिश्तों, शादियों और कथित प्रेम कहानियों को लेकर वर्षों से कई किस्से सुनाए जाते रहे हैं।
बहुत कम लोग जानते हैं कि योगिता बाली से शादी करने से पहले मिथुन चक्रवर्ती ने एक और विवाह किया था। उनका नाम इंडो-अमेरिकन अभिनेत्री हेलेना ल्यूक के साथ जोड़ा गया। दोनों ने शादी तो की, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। कुछ ही महीनों में दोनों अलग हो गए।
उस दौर में ये खबर फिल्मी गलियारों में खूब चर्चा का विषय बनी थी। बाद में हेलेना ने अपने कुछ इंटरव्यू में इस रिश्ते को अपनी जिंदगी का कठिन अध्याय बताया था। हालांकि दोनों ने अपने-अपने रास्ते चुन लिए और आगे बढ़ गए।
पहले रिश्ते के टूटने के बाद मिथुन की जिंदगी में अभिनेत्री योगिता बाली आईं। दोनों ने शादी की और परिवार बसाया। आज उनके चार बच्चे हैं और ये रिश्ता बॉलीवुड के लंबे समय तक चलने वाले विवाहों में गिना जाता है। हालांकि इस रिश्ते को भी कई उतार-चढ़ावों का सामना करना पड़ा।
1980 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की जोड़ी पर्दे पर बेहद लोकप्रिय थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और इसी दौरान उनके रिश्ते को लेकर तरह-तरह की खबरें सामने आने लगीं। फिल्मी पत्रिकाओं में दोनों के कथित प्रेम संबंधों की चर्चाएं छपने लगीं।
मीडिया रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया गया कि दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी भी की थी। हालांकि इस संबंध में कभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। न मिथुन ने और न ही श्रीदेवी ने सार्वजनिक रूप से इन दावों को स्वीकार किया।
पुरानी रिपोर्ट्स के अनुसार जब इन चर्चाओं की जानकारी योगिता बाली तक पहुंची तो परिवार में तनाव बढ़ गया। उस समय कई तरह की अटकलें लगाई गईं और यह मामला लंबे समय तक गॉसिप कॉलम्स की सुर्खियों में बना रहा। हालांकि बाद में मिथुन और योगिता का रिश्ता कायम रहा और परिवार पहले की तरह साथ खड़ा नजर आया।
मिथुन के साथ जुड़ी अफवाहों के बाद श्रीदेवी का नाम निर्माता बोनी कपूर के साथ जुड़ने लगा। बाद में दोनों ने शादी कर ली। यह रिश्ता भी उस समय खूब चर्चा में रहा क्योंकि बोनी कपूर पहले से विवाहित थे। शादी के बाद श्रीदेवी और बोनी कपूर बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल्स में शामिल हो गए।
मिथुन चक्रवर्ती की निजी जिंदगी का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि उनके बच्चे उन्हें 'पापा' नहीं बल्कि 'मिथुन' कहकर बुलाते हैं। खुद अभिनेता ने एक रियलिटी शो में इसका खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि उनके बड़े बेटे ने बोलना शुरू करते समय सबसे पहले 'मिथुन' शब्द कहा था। इसके बाद घर के बाकी बच्चों ने भी उन्हें इसी नाम से बुलाना शुरू कर दिया और यह आदत आज तक कायम है।
निजी जिंदगी की तमाम चर्चाओं के बावजूद मिथुन चक्रवर्ती का फिल्मी सफर शानदार रहा। 'मृगया' से शुरुआत करने वाले इस अभिनेता ने 'डिस्को डांसर', 'प्यार झुकता नहीं', 'घर एक मंदिर', 'वतन के रखवाले' और कई सुपरहिट फिल्मों के जरिए खुद को हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में शामिल किया। आज भी फैंस उन्हें प्यार से 'मिथुन दा' कहकर बुलाते हैं और उनकी कहानी संघर्ष, सफलता और विवादों से भरी एक दिलचस्प दास्तान मानी जाती है।
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