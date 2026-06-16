चार महीने में टूटी पहली शादी, बच्चे नहीं बुलाते हैं ‘पापा’, श्रीदेवी के साथ छप गई थीं मिथुन चक्रवर्ती की सीक्रेट शादी की खबरें

बॉलीवुड में जब भी 70 और 80 के दशक के सुपरस्टार्स का जिक्र होता है तो मिथुन चक्रवर्ती का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। अपनी दमदार एक्टिंग, अनोखे डांस स्टाइल और संघर्ष से सफलता तक के सफर के कारण उन्होंने करोड़ों दिलों में जगह बनाई। लेकिन जितनी चर्चा उनकी फिल्मों की रही, उतनी ही सुर्खियां उनकी निजी जिंदगी ने भी बटोरीं। उनके रिश्तों, शादियों और कथित प्रेम कहानियों को लेकर वर्षों से कई किस्से सुनाए जाते रहे हैं।