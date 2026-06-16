अनुराग कश्यप ने ‘मैं वापस आऊंगा’ की तारीफ! इंस्टा पोस्ट में कही ऐसी बात- हमारा रिश्ता हमारा पैटर्न

Main Vaapas Aaunga: फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर किसी फिल्म को मिलने वाली सराहना सिर्फ दर्शकों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि साथी फिल्ममेकर्स का सपोर्ट भी उसकी पहचान को और मजबूत बना देता है। हाल ही में रिलीज हुई निर्देशक इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को ऐसा ही खास समर्थन मिला है। फेमस फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने सोशल मीडिया पर फिल्म की खुलकर तारीफ करते हुए दर्शकों को इसे सिनेमाघरों में देखने की सलाह दी है और अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए 1947 के बारें में जिक्र किया है।