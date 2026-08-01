‘मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं’, 76 की उम्र में भी रिटायरमेंट के मूड में नहीं नसीरुद्दीन शाह, बताया क्यों किया लाइफटाइम अवॉर्ड लेने से इनकार

बीते शुक्रवार को, 'मैं वापस आऊंगा' की टीम ने मुंबई में फिल्म की सफलता और 50 दिन पूरे का होने पर सक्सेस पार्टी रखी थी। बता दें कि ये एक रोमांटिक फिल्म है, जिसमें दिलजीत दोसांझ, शरवरी और वेदांग रैना भी मुख्य किरदारों में नजर आये हैं. ये बीते कई सालों में इम्तियाज की पहली बॉक्स-ऑफिस हिट है। फिल्म की सक्सेस पार्टी में, नसीरुद्दीन शाह ने फिल्म की सफलता और अपने करियर जर्नी पर बात की। मीडिया से करते हुए उन्होंने कहा, "मुझे हाल ही में कई 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' देने की पेशकश की गई, और मैंने मना कर दिया। इसके आगे उन्होंने कहा कि 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' ये कहने का एक तरीका है कि आपका काम पूरा हो गया है। मेरा ऐसा कुछ लेकर जाने का कोई इरादा नहीं है, और इसीलिए मैं ये अवॉर्ड स्वीकार नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि मेरा काम अभी पूरा हुआ है।"