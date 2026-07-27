‘पीएम मोदी लोकतंत्र से बने हैं’, नसीरुद्दीन शाह के वीडियो पर उठे सवाल, इंफ्लूएंसर ने 1857 और परदादा का जिक्र कर साधा निशाना

इसके साथ ही, इंफ्लूएंसर ने अपने वीडियो में नसीरुद्दीन शाह के पूर्वजों का भी जिक्र किया और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ ऐतिहासिक दावे किए। उन्होंने एक्टर से इतिहास को याद रखने की बात कही और कहा कि किसी भी मुद्दे पर टिप्पणी करते समय सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। बता दें, इंफ्लूएंसर ने अपने वीडियो में जो ऐतिहासिक दावे किए हैं, उनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। नसीरुद्दीन शाह ने भी इन आरोपों या वायरल वीडियो पर फिलहाल कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स दो हिस्सों में बंटे दिखाई दे रहे हैं। एक पक्ष नसीरुद्दीन शाह के बयान का सपोर्ट कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इंफ्लूएंसर की प्रतिक्रिया को सही ठहरा रहा है। दोनों के वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर किए जा रहे हैं और इस पर लगातार चर्चा जारी है।