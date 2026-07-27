लिव-इन पार्टनर समीक्षा के साथ रहते हैं आयुष्मान सेठी, जब घर में एंट्री के दौरान दिखा खास अंदाज

लिव-इन पार्टनर समीक्षा के साथ रहते हैं आयुष्मान सेठी। फोटो सोर्स- इंस्टाग्राम (samikshashetty_ )
Ayushmaan Sethi Bali Trip:अर्चना पूरन सिंह अपने फैमिली व्लॉग्स के जरिए अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। उनके वीडियो में पूरा परिवार नजर आता है, जिससे फैंस को उनकी निजी जिंदगी की झलक देखने को मिलती है। इन दिनों एक्ट्रेस के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। वह अपनी गर्लफ्रेंड समीक्षा शेट्टी के साथ बाली वेकेशन पर हैं और वहां से लगातार तस्वीरें और वीडियोज शेयर कर रहे हैं।
हाल ही में आयुष्मान ने अपना नया बाली व्लॉग पोस्ट किया, जिसमें वह समीक्षा के साथ पारंपरिक शुद्धिकरण अनुष्ठान में हिस्सा लेते दिखाई दिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर दोनों की खूब चर्चा हो रही है।
आयुष्मान और समीक्षा लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं और फिलहाल लिव-इन में रह रहे हैं। इससे पहले भी दोनों उस समय चर्चा में आए थे, जब समीक्षा ने पहली बार अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के घर में एंट्री की थी। उस दौरान परिवार ने उनका बेहद खास अंदाज में स्वागत किया था।
अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के परिवार में पहले ही बड़े बेटे आर्यमन सेठी अपनी मंगेतर योगिता बिहानी के साथ रहने आ चुके थे। इसके बाद परिवार ने छोटे बेटे आयुष्मान की गर्लफ्रेंड समीक्षा का भी गर्मजोशी से स्वागत किया। समीक्षा के घर में आने से परिवार की खुशियां और बढ़ गईं।
आर्यमन सेठी के एक व्लॉग में इस पूरे सफर की झलक दिखाई गई थी। वीडियो में आर्यमन, योगिता, आयुष्मान और समीक्षा सबसे पहले समीक्षा के पुराने घर से उनका सामान लेने पहुंचे।
सामान पैक करते समय समीक्षा एक बड़ी कॉफी मशीन उठाकर कैमरे की तरफ दिखाती हैं और मजाक में कहती हैं, "ये मेरा दहेज है।" उनकी बात सुनते ही आर्यमन हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि उनके पिता परमीत सेठी इस कॉफी मशीन को देखकर सबसे ज्यादा खुश होंगे। इस हल्के-फुल्के मजाक ने पूरे माहौल को खुशनुमा बना दिया।
सामान लेकर जब सभी लोग अर्चना और परमीत के घर पहुंचे तो एक बेहद प्यारा पल देखने को मिला। घर में प्रवेश करने से पहले आयुष्मान ने समीक्षा को अपनी बाहों में उठा लिया और उन्हें गोद में लेकर घर के अंदर पहुंचे। यह नजारा देखकर बालकनी में खड़ी अर्चना पूरन सिंह खुशी से ताली बजाने लगीं। वहीं आर्यमन और योगिता ने भी इस अंदाज की जमकर तारीफ की। आर्यमन ने मजाकिया लहजे में कहा कि उनका छोटा भाई बेहद खुश नजर आ रहा है और वह चाहते हैं कि उसकी यह खुशी हमेशा बनी रहे।
बाद में समीक्षा ने परमीत सेठी को पूरी घटना बताई, जिसके बाद आयुष्मान ने बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आयुष्मान के मुताबिक, शादी के बाद जब अर्चना पूरन सिंह पहली बार इस घर में आई थीं, तब परमीत सेठी उन्हें चार मंजिल तक गोद में उठाकर ले गए थे। उसी याद को दोहराने के लिए उन्होंने भी समीक्षा को गोद में उठाया, हालांकि वह केवल पहली मंजिल तक ही ऐसा कर पाए।
इस बात पर परिवार के बीच हंसी-मजाक शुरू हो गया। योगिता बिहानी ने परमीत सेठी को चुटकी लेते हुए उस पुराने किस्से की याद दिलाई। इस पर परमीत हंसते हुए बोले, "बचपन में इंसान ऐसी कई बेवकूफियां कर देता है। अब तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा।" उनकी इस बात पर पूरा परिवार ठहाके लगाने लगा और माहौल पूरी तरह हल्का-फुल्का हो गया।
बाली ट्रिप के वीडियो हों या फिर घर में समीक्षा के स्वागत की यादें, आयुष्मान सेठी और समीक्षा शेट्टी की जोड़ी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है। अर्चना पूरन सिंह के फैमिली व्लॉग्स में दिखने वाले ये छोटे-छोटे पारिवारिक पल फैंस को काफी पसंद आते हैं और यही वजह है कि उनका हर वीडियो तेजी से वायरल हो जाता है।
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