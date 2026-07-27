लिव-इन पार्टनर समीक्षा के साथ रहते हैं आयुष्मान सेठी, जब घर में एंट्री के दौरान दिखा खास अंदाज

सामान लेकर जब सभी लोग अर्चना और परमीत के घर पहुंचे तो एक बेहद प्यारा पल देखने को मिला। घर में प्रवेश करने से पहले आयुष्मान ने समीक्षा को अपनी बाहों में उठा लिया और उन्हें गोद में लेकर घर के अंदर पहुंचे। यह नजारा देखकर बालकनी में खड़ी अर्चना पूरन सिंह खुशी से ताली बजाने लगीं। वहीं आर्यमन और योगिता ने भी इस अंदाज की जमकर तारीफ की। आर्यमन ने मजाकिया लहजे में कहा कि उनका छोटा भाई बेहद खुश नजर आ रहा है और वह चाहते हैं कि उसकी यह खुशी हमेशा बनी रहे।