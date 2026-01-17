पापा नास्तिक हैं… नसीरुद्दीन शाह के बेटे विवान के धर्म, अजमेर शरीफ और भगवान पर दिए इस बयान से मचा बवाल

नसीरुद्दीन शाह के बेटे विवान (सोर्स: X)
Naseeruddin Shah Atheist: बॉलीवुड के फेमस स्टार नसीरुद्दीन शाह अपनी बेबाकी के लिए फेमस हैं। वे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखने से कभी नहीं हिचकिचाते, लेकिन एक विषय ऐसा है जिस पर उन्होंने हमेशा चुप्पी साधे रखी है और वो है 'भगवान और धर्म' में उनकी निजी आस्था। हाल ही में उनके बेटे विवान शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान इस रहस्य से पर्दा उठाया है।
'बॉलीवुड बबल' से बातचीत में जब विवान शाह से पूछा गया कि क्या उनके पिता नास्तिक (Atheist) हैं, तो विवान ने जवाब दिया और कहा, "ये वाकई एक मजेदार सवाल है और सच कहूं तो मुझे भी इसका पक्का जवाब नहीं पता। मैंने उन्हें कभी इस बारे में सीधे तौर पर बात करते नहीं सुना। साथ ही, उन्होंने इस विषय पर कभी अपना कोई पक्का नजरिया घर में जाहिर नहीं किया।" बता दें, विवान ने आगे कहा कि उनके पिता शायद 'एग्नोस्टिक' (Agnostic) हैं।
इतना ही नहीं, भले ही घर में धर्म को लेकर कोई औपचारिक चर्चा न होती हो, लेकिन विवान ने एक याद शेयर कर कहा बचपन में जब भी उनके एग्जाम होने वाले होते थे, तो वे लोग हमेशा 'अजमेर शरीफ दरगाह' जाया करते थे। बता दें, विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, "मैं वहां अच्छे नंबर लाने के लिए दुआ करने जाता था। ये थोड़ा उलझाने वाला लग सकता है कि एक तरफ पिता की आस्था साफ नहीं है और दूसरी तरफ हम दरगाह जा रहे हैं, लेकिन ये सच है।"
दरअसल, नसीरुद्दीन शाह भले ही अपनी धार्मिक मान्यताओं पर चुप रहें, लेकिन भारतीय मुसलमान की पहचान पर उन्होंने हमेशा खुलकर बात की है और कुछ समय पहले उन्होंने 'ht' में बताया था कि भारतीय मुसलमानों के लिए ये जरूरी है कि वे खुद को पीड़ित समझना बंद करें और उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि मुसलमानों को अपनी भारतीयता पर गर्व करना चाहिए और देश पर अपना पूरा दावा जताना चाहिए। फिलहाल, विवान की ये बातचीत सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रही है।
