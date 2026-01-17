पापा नास्तिक हैं… नसीरुद्दीन शाह के बेटे विवान के धर्म, अजमेर शरीफ और भगवान पर दिए इस बयान से मचा बवाल

इतना ही नहीं, भले ही घर में धर्म को लेकर कोई औपचारिक चर्चा न होती हो, लेकिन विवान ने एक याद शेयर कर कहा बचपन में जब भी उनके एग्जाम होने वाले होते थे, तो वे लोग हमेशा 'अजमेर शरीफ दरगाह' जाया करते थे। बता दें, विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, "मैं वहां अच्छे नंबर लाने के लिए दुआ करने जाता था। ये थोड़ा उलझाने वाला लग सकता है कि एक तरफ पिता की आस्था साफ नहीं है और दूसरी तरफ हम दरगाह जा रहे हैं, लेकिन ये सच है।"