‘मुझे फिर से एंटी नेशनल कहा जाएगा’, भारी ट्रोलिंग के बाद छात्रों के समर्थन में आए दिलजीत दोसांझ

अपने पोस्ट में दिलजीत ने यह भी लिखा कि उन्हें पहले भी कई बार 'एंटी नेशनल' कहा जा चुका है और इस बार भी ऐसा होने की पूरी संभावना है। उन्होंने याद दिलाया कि किसान आंदोलन के दौरान भी उन्होंने किसानों का समर्थन किया था, जिसके बाद उन्हें काफी आलोचनाओं और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभिनेता का कहना है कि नागरिकों की समस्याओं पर बोलना देशविरोधी होना नहीं है। बता दें पिछले कई दिनों से दिलजीत दोसांथ की इस मामले पर चुप्पी के कारण उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा था। उनकी कड़ी आलोचना की जा रही थी कि इस मामले पर अब तक वो चुप हैं।