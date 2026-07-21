21 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

मनोरंजन

‘मुझे फिर से एंटी नेशनल कहा जाएगा’, भारी ट्रोलिंग के बाद छात्रों के समर्थन में आए दिलजीत दोसांझ

Diljit Dosanjh Supports CJP Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अब पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ की इस पर प्रतिक्रिया आई है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jul 21, 2026

Diljit Dosanjh Supports CJP Protest

दिलजीत दोसांझ ने छात्रों के लिए उठाई आवाज (सोर्स- Twitter/PTI)

Diljit Dosanjh Supports CJP Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब राजनीतिक गलियारों के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी चर्चा का विषय बन चुका है। कथित NEET अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर चल रहे CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के प्रदर्शन को लेकर कई फिल्मी हस्तियां अपनी राय रख चुकी हैं।

अब इस मुद्दे पर अभिनेता और सिंगर दिलजीत दोसांझ ने भी खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई और कहा कि उन्हें पहले की तरह एक बार फिर 'एंटी नेशनल' कहा जाएगा, लेकिन वह अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटेंगे।

छात्रों की आवाज सुनने की अपील

दिलजीत दोसांझ ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों के पक्ष में संदेश साझा किया। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ, वह उचित नहीं था और सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जनता की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और लोकतंत्र में संवाद सबसे जरूरी होता है।

'फिर से एंटी नेशनल कहा जाएगा'

अपने पोस्ट में दिलजीत ने यह भी लिखा कि उन्हें पहले भी कई बार 'एंटी नेशनल' कहा जा चुका है और इस बार भी ऐसा होने की पूरी संभावना है। उन्होंने याद दिलाया कि किसान आंदोलन के दौरान भी उन्होंने किसानों का समर्थन किया था, जिसके बाद उन्हें काफी आलोचनाओं और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभिनेता का कहना है कि नागरिकों की समस्याओं पर बोलना देशविरोधी होना नहीं है। बता दें पिछले कई दिनों से दिलजीत दोसांथ की इस मामले पर चुप्पी के कारण उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा था। उनकी कड़ी आलोचना की जा रही थी कि इस मामले पर अब तक वो चुप हैं।

जंतर-मंतर प्रदर्शन क्यों बना चर्चा का विषय?

सोमवार को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन CJP की ओर से 'संसद चलो' मार्च निकाला गया था। प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर से संसद की ओर बढ़े, जहां सुरक्षा बलों के साथ उनकी झड़प भी हुई। इस दौरान कई जगह बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा कथित NEET गड़बड़ियां, शिक्षा सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग बताया गया।

कई सितारे भी आए समर्थन में

दिलजीत दोसांझ से पहले भी कई कलाकार इस आंदोलन को लेकर अपनी राय दे चुके हैं। कुछ कलाकारों ने छात्रों की मांगों को सुनने की अपील की, जबकि कुछ ने सरकार के रुख का समर्थन किया। इस तरह मनोरंजन जगत भी इस मुद्दे पर दो हिस्सों में बंटा नजर आ रहा है।

किसान आंदोलन का भी किया जिक्र

दिलजीत ने अपने बयान में यह भी कहा कि किसान आंदोलन के समय उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से किसानों का समर्थन किया था, लेकिन उसके बाद उन्हें लगातार निशाना बनाया गया। उनका कहना है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिकों की बात रखना गलत नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने अंत में सभी के लिए शांति और सद्भाव की कामना भी की।

CJP प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज को एल्विश यादव ने बताया गलत तो हुमा कुरैशी ने सरकार पर बोला हमला

ये भी पढ़ें
Jantar Mantar CJP protest march lathi charge Huma Qureshi Elvish Yadav question to government and gave advice

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Jul 2026 11:04 am

Published on:

21 Jul 2026 10:57 am

Hindi News / Entertainment / ‘मुझे फिर से एंटी नेशनल कहा जाएगा’, भारी ट्रोलिंग के बाद छात्रों के समर्थन में आए दिलजीत दोसांझ

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Lock Upp में भारी बवाल, हर्षद ने श्रेया को दिखाई मिडल फिंगर, लोग बोले- इसे शो से तुरंत बाहर निकालो

Harshad Chopda-Shreya Kalra Fight In Lock Upp
मनोरंजन

83 के अमिताभ बच्चन ने हॉस्पिटल में भर्ती, सर्जरी और ICU को लेकर किया पोस्ट, लिखा- गेम खत्म हो गया

Amitabh bachchan shares emotional blog at 83 on health hospital stay surgery and icu recovery fans worried
बॉलीवुड

’12th Fail’ के बाद अब OTT पर छाएंगे विक्रांत मैसी, इस हफ्ते रिलीज होंगी ‘Musafir Cafe’ के साथ ये 10 वेबसीरीज और फिल्में

OTT Releases This Week
OTT

‘लॉक अप 2’ में धीरज धूपर की बेटे से मुलाकात के बाद मचा बवाल, रितेश देशमुख ने ‘सीक्रेट चिट’ को लेकर किया खुलासा

Lock upp 2 dheeraj dhoopar family smuggled letter during son meeting fans outraged demand action
मनोरंजन

CJP प्रोटेस्ट के समर्थन में मुंबई में बवाल! स्वरा भास्कर ने पति फहाद अहमद की गिरफ्तारी का वीडियो किया शेयर

Swara Bhasker husband Fahad Ahmad detained Chaitya Bhoomi by mumbai police cjp protest actress share video
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.