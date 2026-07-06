दिलजीत दोसांझ का टूटा दिल! OTT से हटाई गई सतलुज दोबारा होगी रिलीज? एक्टर ने क्या कुछ कहा

फिल्म हटाए जाने के बाद दिलजीत दोसांझ ने पहली बार सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का एक दृश्य साझा करते हुए एक छोटा लेकिन चर्चित कैप्शन लिखा। दिलजीत ने लिखा, "मैं अंधेरे को चुनौती देता हूं।" इसके साथ उन्होंने पंजाबी भाषा में एक और संदेश साझा किया, जिसमें कहा कि "जो 'सतलुज' के साथ हुआ, वही शहीद जसवंत सिंह खालरा के साथ भी हुआ।" उनके इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।