‘सच छिप नही सकता’, दिलजीत दोसांझ की Satluj को पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने बताया मस्ट वॉच, हुए भावुक

रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की आपत्तियों का सामना करना पड़ा। बताया गया कि फिल्म में कई बदलाव सुझाए गए थे, जिनमें शीर्षक और कुछ संदर्भों को लेकर भी चर्चा हुई। इसी वजह से फिल्म की रिलीज लंबे समय तक टलती रही और अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में इसकी प्रस्तुति भी प्रभावित हुई। हालांकि आखिरकार फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई लेकिन 48 घंटे बाद ही फिल्म को फिर से हटा दिया गया है।