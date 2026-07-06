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‘मैं एक्टर हूं, प्लीज मुझे काम दो’, ‘धुरंधर’ रणवीर सिंह ने दर-दर की खाईं ठोकरें, संघर्ष के दिनों को याद कर जब टूट गए थे अभिनेता

Ranveer Singh Birthday: रणवीर सिंह आज अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं। वो आज पूरे 41 साल के हो गए हैं। चलिए इस मौके पर उनकी जिंदगी से जुड़े उस हिस्से पर नजर डालते हैं जब उनके पास कुछ नहीं था।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jul 06, 2026

Ranveer Singh Birthday

Ranveer Singh Birthday

Ranveer Singh Birthday: बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक और दमदार सितारों में गिने जाने वाले रणवीर सिंह आज अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज उन्हें करोड़ों की ओपनिंग दिलाने वाला सुपरस्टार कहा जाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वह अपने सपने पूरे करने के लिए 50 हजार रुपये खर्च करने से पहले कई बार सोचते थे। वही रणवीर आज बॉक्स ऑफिस के ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जिनकी फिल्म 'धुरंधर 2' ने दुनिया भर में रिकॉर्डतोड़ कमाई कर नया इतिहास रच दिया है। उनके जन्मदिन के मौके पर उनका पुराना इमोशनल किस्सा एक बार फिर चर्चा में है।

जब पोर्टफोलियो के लिए भी नहीं हो रही थी हिम्मत

आज करोड़ों कमाने वाले रणवीर सिंह ने भी संघर्ष का लंबा दौर देखा है। अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले वह लगातार ऑडिशन देते रहे, लेकिन सफलता आसानी से नहीं मिली। एक अवॉर्ड समारोह के दौरान उन्होंने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया था कि एक अच्छे पोर्टफोलियो के लिए करीब 50 हजार रुपये का खर्च बताया गया था।

रणवीर ने भावुक होकर कहा था कि उन्हें लगा यह रकम बहुत ज्यादा है और उन्होंने अपने पिता से यह बात झिझकते हुए कही। उस समय उनके पिता ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि सपनों के लिए पैसे की चिंता मत करो। यही भरोसा आगे चलकर उनके करियर की सबसे बड़ी ताकत बना।

मां के सामने रो पड़े थे रणवीर

रणवीर ने उसी कार्यक्रम में अपनी मां से जुड़ा एक भावुक पल भी साझा किया था। उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में एक अहम ऑडिशन बेहद खराब गया था। वह निराश होकर लौटे और एयरपोर्ट पर अपनी मां को देखते ही रो पड़े थे। उन्हें डर था कि शायद उनका अभिनेता बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा।

लेकिन परिवार ने उनका साथ नहीं छोड़ा। यही वजह रही कि लगातार असफलताओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत जारी रखी।

'बैंड बाजा बारात' से बदली किस्मत

कई रिजेक्शन के बाद आखिरकार रणवीर सिंह को यशराज फिल्म्स की 'बैंड बाजा बारात' मिली। इस फिल्म ने उन्हें रातोंरात पहचान दिला दी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।

'रामलीला', 'बाजीराव मस्तानी', 'पद्मावत', 'सिम्बा', 'गली बॉय' और 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद सितारों में शामिल कर दिया। हर फिल्म में अलग अंदाज और दमदार अभिनय ने उनकी लोकप्रियता को लगातार बढ़ाया।

'धुरंधर 2' ने बनाया नया रिकॉर्ड

रणवीर सिंह के जन्मदिन पर सबसे ज्यादा चर्चा उनकी हालिया ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर 2' की हो रही है। फिल्म ने रिलीज के बाद घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1600 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। इस कमाई के साथ 'धुरंधर 2' भारतीय सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में अपना नाम दर्ज कराने में कामयाब रही।

फिल्म की सफलता ने यह भी साबित कर दिया कि रणवीर सिंह सिर्फ एनर्जी और स्टाइल के लिए नहीं, बल्कि बड़े बॉक्स ऑफिस स्टार के रूप में भी अपनी अलग पहचान बना चुके हैं।

अमीर परिवार से होने के बावजूद मेहनत नहीं छोड़ी

रणवीर सिंह के पुराने वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई। कई रिपोर्ट्स में उनके पिता जगजीत सिंह भवनानी को सफल बिजनेसमैन बताया गया है। हालांकि रणवीर हमेशा यह कहते रहे हैं कि परिवार के सहयोग के बावजूद उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार संघर्ष किया और खुद को साबित किया।

आज करोड़ों दिलों के सुपरस्टार

रणवीर सिंह की कहानी सिर्फ स्टार बनने की नहीं, बल्कि सपनों पर भरोसा रखने की भी है। एक समय 50 हजार रुपये खर्च करने में झिझकने वाला लड़का आज हजारों करोड़ की कमाई करने वाली फिल्मों का चेहरा बन चुका है। उनके जन्मदिन पर फैंस न सिर्फ उनकी फिल्मों का जश्न मना रहे हैं, बल्कि उनके संघर्ष और मेहनत को भी सलाम कर रहे हैं।

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Updated on:

06 Jul 2026 09:20 am

Published on:

06 Jul 2026 09:20 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘मैं एक्टर हूं, प्लीज मुझे काम दो’, ‘धुरंधर’ रणवीर सिंह ने दर-दर की खाईं ठोकरें, संघर्ष के दिनों को याद कर जब टूट गए थे अभिनेता

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