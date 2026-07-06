‘मैं एक्टर हूं, प्लीज मुझे काम दो’, ‘धुरंधर’ रणवीर सिंह ने दर-दर की खाईं ठोकरें, संघर्ष के दिनों को याद कर जब टूट गए थे अभिनेता

Ranveer Singh Birthday: बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक और दमदार सितारों में गिने जाने वाले रणवीर सिंह आज अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज उन्हें करोड़ों की ओपनिंग दिलाने वाला सुपरस्टार कहा जाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वह अपने सपने पूरे करने के लिए 50 हजार रुपये खर्च करने से पहले कई बार सोचते थे। वही रणवीर आज बॉक्स ऑफिस के ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जिनकी फिल्म 'धुरंधर 2' ने दुनिया भर में रिकॉर्डतोड़ कमाई कर नया इतिहास रच दिया है। उनके जन्मदिन के मौके पर उनका पुराना इमोशनल किस्सा एक बार फिर चर्चा में है।