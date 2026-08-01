आशा पारेख की वो सलाह, जिससे हिल गए थे महेश भट्ट: ‘जख्म’ फिल्म विवाद पर 28 साल बाद डायरेक्टर ने बताई सच्चाई

हैरानी की बात यह है कि इतनी जद्दोजहद के बाद जब 'जख्म' सिनेमाघरों में आई, तो शुरुआत में यह बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं नहीं दिखा सकी। लेकिन वक्त के साथ इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और आज इसे भारतीय सिनेमा की एक 'कल्ट क्लासिक' फिल्म माना जाता है। अजय देवगन और पूजा भट्ट के शानदार अभिनय से सजी इस फिल्म के लिए कहा जाता है कि इसका बजट लगभग 4 करोड़ 60 लाख रुपये था और विश्व स्तर पर कुल 6.19 करोड़ की कमाई की थी। साथ ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। महेश भट्ट का मानना है कि सेंसरशिप और फिल्मों में राजनीतिक दखल का जो मुद्दा उन्होंने दशकों पहले झेला था, वह आज भी फिल्म इंडस्ट्री के सामने उतना ही प्रासंगिक है।