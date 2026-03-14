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बाल झड़ने से टूट गए थे अक्षय खन्ना, शूटिंग के दौरान हो जाते थे नाराज, साथियों ने किया खुलासा

Akshaye Khanna On Statement: अक्षय खन्ना अपनी फिल्मों और काम के प्रति की गई मेहनत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हाल ही में उनके बाल झड़ने की खबर ने उन्हे चिंतित कर दिया है।

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मुंबई

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Shiwani Mishra

Mar 14, 2026

बाल झड़ने से टूट गए थे अक्षय खन्ना, शूटिंग के दौरान हो जाते थे नाराज, साथियों ने किया खुलासा

एक्टर अक्षय खन्ना (फोटो सोर्स: IMDb)

Akshaye Khanna On Statement: मार्च के महीने में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की चर्चा हर तरफ उत्साह का कारण बनी है। बता दें, फैंस इस फिल्म को देखने को लेकर काफी उत्साहित हैं और कई जगह इसकी एडवांस बुकिंग भी हो चुकी है। इस बीच, फिल्म के एक खास किरदार रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना के बारे में एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि अक्षय खन्ना असल जिंदगी में भी उतने ही गुस्सैल स्वभाव के हैं जितना कि उन्हें फिल्म में दिखाया गया है।

अक्षय का गुस्सा कई बार नियंत्रण से हो जाता है बाहर

फिल्ममेकर फराह खान ने एक इंटरव्यू में एक्टर अक्षय खन्ना के बारे में कहा कि 90 के दशक में उन्होंने अक्षय के साथ कुछ फिल्में की थीं और उस समय अक्षय का व्यवहार सेट पर कभी-कभी काफी मुश्किल भरा होता था। साथ ही, फराह खान ने बताया कि अक्षय एक इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी व्यक्ति हैं, लेकिन सेट पर उनका गुस्सा कई बार नियंत्रण से बाहर हो जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें हमेशा अक्षय के साथ काम करने से बचने के लिए कई बहाने करने पड़ते थे क्योंकि अक्षय अपने गुस्से की वजह से सेट पर सामान भी फेंक देते थे और डायलॉग्स से नाखुश रहते थे।

इतना ही नहीं, फराह खान ने आगे कहा कि उस समय अक्षय खन्ना अपने बढ़ते गंजेपन से काफी परेशान थे और इसी वजह से उनको तनाव और गुस्सा आता था। उन्होंने ये भी माना कि एक दौर ऐसा था जब अक्षय का व्यवहार काफी अच्छा लगा था, लेकिन बाद में उनकी ये कठोर छवि भी सामने आई।

रहमान डकैत के रूप में दमदार असर छोड़ा

फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना का लुक खासा प्रभावशाली था। वे रहमान डकैत के रूप में काफी जबरदस्त अंदाज में नजर आए थे, जो दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ गया, लेकिन अब ऐसी खबर आई है कि 'धुरंधर 2' में अक्षय खन्ना का कोई अहम रोल नहीं है। फिल्म में केवल कुछ फ्लैशबैक सीन में ही उनका कैरेक्टर दिखाया गया है।

बता दें, अक्षय खन्ना अपने गंजेपन को छिपाने के लिए विग का यूज करते हैं और यही कारण है कि उनकी फिल्म में लुक खास नजर आता है। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि 'धुरंधर 2' में उन्हें अक्षय खन्ना का दमदार प्रदर्शन जरूर देखने को मिलेगा। इस तरह, फराह खान के खुलासे से ये पता चलता है कि बॉलीवुड सितारों के पीछे भी जिंदगी में कई रंग और कहानियां छिपी होती हैं, जो फिल्मों से अलग होती हैं। 'धुरंधर 2' के रिलीज होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और फिल्म दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज देख रही है।

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Entertainment

Published on:

14 Mar 2026 10:41 am

Hindi News / Entertainment / बाल झड़ने से टूट गए थे अक्षय खन्ना, शूटिंग के दौरान हो जाते थे नाराज, साथियों ने किया खुलासा

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