बाल झड़ने से टूट गए थे अक्षय खन्ना, शूटिंग के दौरान हो जाते थे नाराज, साथियों ने किया खुलासा

फिल्ममेकर फराह खान ने एक इंटरव्यू में एक्टर अक्षय खन्ना के बारे में कहा कि 90 के दशक में उन्होंने अक्षय के साथ कुछ फिल्में की थीं और उस समय अक्षय का व्यवहार सेट पर कभी-कभी काफी मुश्किल भरा होता था। साथ ही, फराह खान ने बताया कि अक्षय एक इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी व्यक्ति हैं, लेकिन सेट पर उनका गुस्सा कई बार नियंत्रण से बाहर हो जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें हमेशा अक्षय के साथ काम करने से बचने के लिए कई बहाने करने पड़ते थे क्योंकि अक्षय अपने गुस्से की वजह से सेट पर सामान भी फेंक देते थे और डायलॉग्स से नाखुश रहते थे।