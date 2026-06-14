ममता दीदी से बगावत के बाद दिल्ली पहुंचीं बागी सासंद और अभिनेत्री सायोनी घोष, बोलीं- आपको पता चल जाएगा क्या होने वाला है

West Bengal TMC Political Crisis: बंगाल की राजनीति में पिछले कई दिनों से उबाल देखने को मिल रहा है। टीएमसी के कई सांसदों ने बागी तेवर दिखा दिए हैं। ममता बनर्जी के साथ बगावत करने के बाद अब सभी की ही नजरें टिकी हैं आने वाले भविष्य पर, जहां सायोनी समेत कई सासंद बड़ा फैसला से सकते हैं। इसी बीच सायोनी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची हैं, जहां वो विरोधी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर सकती हैं। इस मौके पर सायोनी ने क्या कुछ कहा, चलिए जानते हैं।