थलापति विजय के बाद राघव लॉरेंस ने दी राजनीति में एंट्री की हिंट, बोले- ‘जनता के सुझावों को दूंगा महत्व’

राघव लॉरेंस ने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में वो अपने फैंस के साथ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। राघव लॉरेंस का कहना है कि मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक हालात ने उन्हें राजनीति में आने के लिए मजबूर किया है। उनका उद्देश्य बिना किसी उम्मीद के लोगों की सेवा करना है। उन्होंने जनता का समर्थन और सुझाव मांगा है। यह फैसला सिनेमा जगत से राजनीति में उनके कदम को दर्शाता है। फैंस और जनता अब उनके अगले बड़े ऐलान का इंतजार कर रही है।