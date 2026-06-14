प्रणीत मोरे को सपोर्ट करने के बाद कुनिका सदानंद का यू-टर्न, बोलीं- ‘370 रुपये की बिरयानी आपका कंसेंट नहीं खरीद सकती

कुनिका सदानंद का सहमति और सम्मान संबंधी बयान। (फोटो सोर्स: iam_kunickaasadanand)
Kunika Sadanand Pranit More Controversy: प्रणीत मोरे का 370 बिरियानी विवाद दिन पर दिन गरमाता जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज इस विवाद पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। स्वरा भास्कर, खुशबू पाटनी, समेत कई कॉमेडियंस भी इसके चलते कॉमेडियन की आलोचना कर रहे हैं। बढ़ते विवाद के बाद प्रणीत ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी है। बता दें कि कई यूजर्स ने प्रणित मोरे के माफी मांगने वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में उनकी आलोचना की, लेकिन 'बिग बॉस 19' में उनके साथ हिस्सा लेने वालीं एक्ट्रेस कुनिका सदानंद उनके समर्थन में सामने आईं और पोस्ट करते हुए लिखा कि वो एक अच्छा लड़का है, उसके संस्कार अच्छे हैं और उसको एक मौका मिलना चाहिए।
हालांकि, इस पोस्ट के बाद कुनिका ने 370 बिरियानी विवाद पर लड़कियों को सलाह दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्यार या रिश्ता कोई सौदा नहीं है। बिरयानी खिलाना कोई अधिकार नहीं देता। लड़की की सहमति और इज्जत सबसे ऊपर है।
अपडेट जारी है...
बड़ी खबरेंView All
OTT
मनोरंजन
ट्रेंडिंग