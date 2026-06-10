‘ये पढ़े-लिखे गंवार हमारा रेट तय करते हैं’, 370 बिरयानी विवाद पर खुशबू पाटनी का प्रणीत मोरे पर फूटा गुस्सा

प्रणीत मोरे अऊ 370 रुपये बिरियानी विवाद में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी अब इस विवाद में कूद पड़ीं हैं। उन्होंने खुशबू पटानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो के छोटे-छोटे क्लिप शेयर किये हैं और हिमांशु की महिलाओं के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर अपनी राय दी। उन्होंने आगे कहा, “यह वीडियो अब तक आप सबने देख ली होगी। आगे बढ़ते हैं… वो ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है कि अजीब लगेगा कि पहले दिन ही बिरयानी खिलाने लाए हैं और पहले ही दिन रिलेशन बनाने की मांग कर रहा है। लड़की को एक अंधेरे से पार्क में लेके गया ताकि उसके साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर सके। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ‘हम दोस्त हैं’ सिर्फ बात के लिए बोलते हैं असलियत में इसके कोई मायने नहीं होते हैं ना।