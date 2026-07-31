Alliance में कशिश कपूर को था खान ब्रदर्स को लेकर कन्फ्यूजन, Sohail Khan ने दूर कर दी सालों पुरानी गलतफहमी

बता दें कि सलमान का यह दौरा शो के सबसे इमोशनल एलिमिनेशन में से एक के ठीक बाद हो रहा है। सोहेल, जो अपनी पूर्व पत्नी सीमा सजदेह के साथ कॉम्पिटिशन में शामिल हुए थे, उनके शो से बाहर होने के बाद काफी दुखी हो गए थे। हालांकि, कुशल के पास सीमा या एक्ट्रेस डेज़ी शाह में से किसी एक को बाहर करने का विकल्प था, लेकिन सीमा ने साथी कंटेस्टेंट कुशल टंडन से उन्हें बाहर करने के लिए वोट करने का अनुरोध किया था, और आखिरकार उन्होंने उनकी इच्छा का सम्मान किया।