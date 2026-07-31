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Alliance में कशिश कपूर को था खान ब्रदर्स को लेकर कन्फ्यूजन, Sohail Khan ने दूर कर दी सालों पुरानी गलतफहमी

Sohail Khan Salman Khan Brother Order: प्राइम वीडियोज पर टेलीकास्ट हो रहे रियलिटी शो 'एलायंस' (Alliance) में हुई एक हल्की-फुल्की बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें सोहेल खान ने कशिश कपूर की खान भाई-बहनों के बारे में गलतफहमी दूर करते हुए बताया कि कौन हैं सबसे बड़ा और कौन छोटा।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Jul 31, 2026

Sohail Khan Kashish Kapoor

एलाइंस शो में सोहेल खान ने दूर की गलतफहमी। (फोटो सोर्स: instagram- beingsalmankhan)

Sohail Khan Kashish Kapoor Viral Video: कुणाल खेमू द्वारा होस्ट किया जा रहा रियलिटी शो 'एलायंस' शो अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। प्राइम वीडियोज पर आने वाला ये शो ड्रामा, इमोशनल पलों और खुलकर हुई बातचीत के कॉम्बिनेशन से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। जहां ये रियलिटी शो अपने जबरदस्त गेमप्ले के लिए चर्चा में है, वहीं, हाल ही में सोहेल खान और वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट कशिश कपूर के बीच हुई एक हल्की-फुल्की बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।

इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया एक वीडियो वायरल (Sohail Khan Viral Video)

बता दें कि इंस्टाग्राम अकाउंट alliance_primeofficial's पर शेयर किए गए वीडियो में, कशिश सोहेल से पूछती हैं कि क्या अरबाज खान खान भाई-बहनों में सबसे बड़े हैं। सोहेल तुरंत उनकी गलतफहमी दूर करते हुए बताते हैं कि असल में सलमान खान सबसे बड़े हैं। इसके बाद सोहेल खान अपने भाई-बहनों के नाम सही क्रम में बताते हैं: "सलमान खान, अरबाज खान, अलवीरा, सोहेल खान और फिर अर्पिता।"

फैंस को भी थी गलतफहमी

दोनों के बीच हुई इस बात ने कशिश और कई फैंस को हैरान कर दिया। ऑनलाइन पोस्ट सामने आने के बाद, दर्शकों ने माना कि उन्हें भी यही लगता था कि अरबाज ही सबसे बड़े खान भाई हैं। एक यूजर ने कहा, "मुझे भी हमेशा यही लगता था।" एक और यूजर ने कहा, "बचपन से मुझे भी यही गलतफहमी थी।"

वहीं, एक और व्यक्ति ने बताया, "किसी वजह से मुझे भी यही लगता था।" एक व्यक्ति ने कहा, "जिस तरह से उन्होंने अपने भाई-बहनों का सही क्रम में परिचय दिया, वो कितने प्यारे भाई हैं।"

वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर हुई कशिश की एंट्री

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कशिश हाल ही में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर 'एलायंस' में शामिल हुई हैं, जबकि सोहेल भी उन सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स में से एक हैं जो अभी शो में मुकाबला कर रहे हैं।

भाई सोहेल खान को सपोर्ट करने के लिए 'एलायंस' में पहुंचे सलमान खान

आने वाले एपिसोड में फैंस और अपने भाई का उत्साह बढ़ाते हुए, सलमान खान अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए 'एलायंस' में एक खास अपीयरेंस देने वाले हैं। सलमान खान की एक अपीरियंस का एक वीडियो सेट से पहले ही वायरल हो चुका है, जिसमें सुपरस्टार को ऑल-डेनिम आउटफिट और काउबॉय हैट पहने हुए देखा जा सकता है। एपिसोड की शूटिंग के लिए अंदर जाने से पहले सलमान ने कुछ देर पैपराजी के साथ टाइम बिताया।

बता दें कि सलमान का यह दौरा शो के सबसे इमोशनल एलिमिनेशन में से एक के ठीक बाद हो रहा है। सोहेल, जो अपनी पूर्व पत्नी सीमा सजदेह के साथ कॉम्पिटिशन में शामिल हुए थे, उनके शो से बाहर होने के बाद काफी दुखी हो गए थे। हालांकि, कुशल के पास सीमा या एक्ट्रेस डेज़ी शाह में से किसी एक को बाहर करने का विकल्प था, लेकिन सीमा ने साथी कंटेस्टेंट कुशल टंडन से उन्हें बाहर करने के लिए वोट करने का अनुरोध किया था, और आखिरकार उन्होंने उनकी इच्छा का सम्मान किया।

'अलायंस' के बारे में

26 जून को शुरू हुए 'अलायंस' में 16 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स ने जोड़ियों में हिस्सा लिया, जिन्हें "अलाइज" (साथी) कहा गया। इस रियलिटी शो में रवि किशन और उनकी बेटी रीवा किशन, कुशल टंडन और अर्सलान गोनी, डेज़ी शाह और ज़ैद दरबार, मिनी माथुर और निखिल चिनप्पा, नीति टेलर और रूही दोसानी, वंशज सिंह और डॉली जावेद, पायल धारे (पायल गेमिंग) और सब्बी सूरी, साथ ही देल्बर आर्या और अरमान खेरा जैसे सेलिब्रिटी शामिल थे।

मुकाबले के फिनाले के करीब पहुंचने के साथ ही, कई कंटेस्टेंट्स पहले ही बाहर हो चुके हैं, जिनमें रवि किशन, निखिल चिनप्पा, रीवा किशन, अरमान खेरा, वृद्धि पटवा, डॉली जावेद और देल्बर आर्या शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'अलायंस' का ग्रैंड फिनाले 6 अगस्त, 2026 को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने की उम्मीद है। 'एलायंस' का ग्रैंड फिनाले 6 अगस्त को होने वाला है।

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सलमान खान

Updated on:

31 Jul 2026 07:31 pm

Published on:

31 Jul 2026 07:31 pm

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