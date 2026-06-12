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‘पीक गुड़गांव कंटेंट’ से लेकर ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ तक, 7 इंडियन कॉमेडियंस के विवादों की कहानी

Indian Stand-Up Comedians Controversies: सोशल मीडिया से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक भारतीय स्टैंड-अप कॉमेडी की पॉपुलैरिटी किसी से छुपी नहीं है, लेकिन इसके साथ कई विवाद भी जुड़ चुके हैं। आज यहां हम स्टैंडअप कॉमेडी कुछ ऐसे ही विवादों और कॉमेडियंस का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी कॉमेडी से सुर्खियों में आने के साथ-साथ विवादों का सामना करना पड़ा है।

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मुंबई

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Rashi Sharma

Jun 12, 2026

Indian Stand-Up Comedians Controversies

भारतीय कॉमेडियंस जिन्होंने विवादों से बनाईं सुर्खियां। (फोटो सोर्स: IMDb)

Indian Stand-Up Comedians Controversies: पिछले कुछ सालों में भारत में स्टैंड-अप कॉमेडी के क्षेत्र में काफी बदलाव आए हैं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया और देश भर में होने वाले बड़े शो की वजह से, भारत में स्टैंड-अप कॉमेडी एक छोटे-मोटे चलन से निकलकर एक मेनस्ट्रीम प्रोफेशन बन चुकी है। लेकिन अब गिरफ्तारी, कानूनी नोटिस और विरोध प्रदर्शन जैसी घटनाएं कई स्टैंड-अप कॉमेडियंस के लिए आम हो गई हैं। कई बार मजाक या कॉमेडी के चलते उनको विवादों का सामना करना पड़ा है। मुन्नावर फारुकी से लेकर विर दास तक भारत में ऐसे कई कॉमेडियन हैं जो अपने शो और विवादित बयानों के कारण सोशल मीडिया यूजर्स के गुस्से और आलोचना का सामना कर चुके हैं। यहां ऐसे सात भारतीय स्टैंड-अप कॉमेडियनों के नाम हैं, जो विवादों में रहे हैं।

मुनव्वर फारुकी

किसी और भारतीय कॉमेडियन के विवाद को शायद ही राष्ट्रीय स्तर पर उतनी लोकप्रियता मिली हो, जितनी मुनव्वर फारुकी के विवाद को मिली। उन्हें जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश के इंदौर में, अपना शो शुरू करने से पहले ही गिरफ़्तार कर लिया गया था। यह गिरफ़्तारी एक स्थानीय राजनीतिक पार्टी के प्रमुख की शिकायत के बाद हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फारुकी अपने शो के दौरान हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने वाले थे।

मुनव्वर की ये गिरफ्तारी जल्द ही अभिव्यक्ति की आजादी पर हो रही आम चर्चा का एक अहम हिस्सा बन गई। फारुकी पूरे 37 दिनों तक जेल में रहे और बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली। इस घटना का कॉमेडियन पर बुरा असर पड़ा। सुरक्षा कारणों से उन्हें भारत भर में कई जगहों पर अपने शो रद्द करने पड़े। इसके बावजूद, मुनव्वर फारुकी ने वापसी की और इस मामले को आज के भारत में अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े सबसे चर्चित मुद्दों में से एक बना दिया।

वीर दास

दिग्गज हास्य अभिनेता और अभिनेता वीर दास 2021 के अंत में वाशिंगटन डीसी के कैनेडी सेंटर में एक प्रस्तुति के बाद राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गए। दास का यह एकालाप छह मिनट तक चला और इसका शीर्षक था "मैं दो भारत से आता हूँ"। अपनी हास्य प्रस्तुति में, दास ने राजनीतिक मुद्दों, महामारी से निपटने, भारत में महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों को उठाया।

अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के बीच उनके काम को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, लेकिन भारत में लोगों ने उनके रुख की आलोचना की। उन्होंने उन पर वैश्विक मंच पर अपने देश के बारे में गलत बातें कहने का आरोप लगाया। दास के आलोचकों ने भारत के विभिन्न राज्यों के पुलिस स्टेशनों में उनके खिलाफ कई मामले दर्ज कराए और उन्हें ऑनलाइन भी बड़े पैमाने पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। .

कुणाल कामरा

कामरा का करियर तीखे राजनीतिक व्यंग्य और सत्ताधारी संस्थाओं व सार्वजनिक हस्तियों को बिना किसी झिझक के चुनौती देने के साहस से परिभाषित होता है। इसी प्रवृत्ति के कारण वे समय-समय पर कई विवादों में फंसे हैं। सबसे चर्चित विवादों में से एक हवाई जहाज में हुई घटना से जुड़ा है, जहां कुणाल कामरा ने एक मशहूर टेलीविजन एंकर से तीखी बहस की थी। इसके चलते कई एयरलाइन कंपनियों ने कॉमेडियन पर अपने विमानों में उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

कुणाल कामरा को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अपने ट्वीट के कारण कानूनी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। हाल ही में, शीर्ष नेताओं पर निशाना साधने वाले उनके राजनीतिक व्यंग्य ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है, क्योंकि ऐसी खबरें सामने आई हैं कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मुंबई स्थित हैबिटैट कॉमेडी क्लब को नुकसान पहुंचाया है, जिसका संबंध कामरा की रिकॉर्डिंग से है। उनके समर्थकों के लिए कुणाल कामरा का एकमात्र स्रोत राजनीतिक व्यंग्य है, लेकिन उनके विरोधी उनके काम को बेहद विवादास्पद मानते हैं।

समय रैना

कॉमेडी, ऑनलाइन गेमिंग, शतरंज स्ट्रीमिंग और इंटरनेट पर मनोरंजन के अपने अनोखे अंदाज के लिए मशहूर समय रैना भारत के सबसे प्रभावशाली यूट्यूब सितारों में से एक बन गए हैं। लेकिन शायद यूट्यूब पर उनके बेहद लोकप्रिय शो "इंडियाज़ गॉट लेटेंट" की लोकप्रियता ही उन्हें हाल के समय के सबसे विवादित कंटेंट विवाद में घसीट ले गई।

खास तौर पर, पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया के एक शो के दौरान समय रैना की कुछ टिप्पणियां प्रसारित हुईं, जिन्हें कुछ लोगों ने बेहद आपत्तिजनक माना। जैसे ही इस सेगमेंट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, इस वीडियो को लेकर गंभीर विवाद खड़ा हो गया। लोगों ने रैना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, नोटिस जारी किए गए और यहां तक ​​कि राजनीति में भी इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि कंटेंट निर्माताओं को कैसे नियंत्रित किया जाए।

तन्मय भट (एआईबी)

इससे पहले कि व्यक्तिगत हास्य कलाकार नियमित रूप से सुर्खियां बटोरना शुरू करते, ऑनलाइन कॉमेडी समूह ऑल इंडिया बकचोद (एआईबी) ने भारतीय मनोरंजन के स्तर को पहले ही ऊंचा कर दिया था। तन्मय भट्ट द्वारा स्थापित एआईबी ने 2015 में "एआईबी नॉकआउट" नामक एक धमाकेदार कॉमेडी शो लॉन्च करके पूरे देश में तहलका मचा दिया था, जिसमें बॉलीवुड हस्तियों अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह और करण जौहर को जमकर ट्रोल किया गया था।

इस तरह की अश्लील भाषा और वयस्क हास्य का प्रयोग भारतीयों द्वारा दैनिक जीवन में उपभोग किए जाने वाले सामान्य मनोरंजन सामग्री से बिल्कुल अलग था। उनके खिलाफ अश्लीलता के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई; कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और रचनाकारों ने अपने व्यवहार के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी।

कुछ वर्षों बाद, लता मंगेशकर जैसी प्रतिष्ठित गायिकाओं और सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों की नकल करने वाले फेस फिल्टर का स्नैपचैट पर इस्तेमाल करने के कारण भट्ट एक बार फिर आलोचनाओं के घेरे में आ गए।

प्रणित मोरे

क्राउड-वर्क कॉमेडी की बढ़ती लोकप्रियता के साथ, कई कॉमेडियन अपने प्रदर्शन के दौरान दर्शकों के साथ सहज रूप से जुड़ने लगे हैं। हालांकि, क्राउड-वर्क कॉमेडी यादगार हो सकती है, लेकिन इसके अपने खतरे भी हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर प्रणित मोरे का अनुभव है, जिनके क्राउड-वर्क कॉमेडी प्रदर्शन का वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया और उनके इस विवाद को '370 बिरियानी विवाद' नाम दिया गया।

वीडियो में, मोर दर्शकों में से एक व्यक्ति से बातचीत करते हुए पकड़े गए, जिसने अपनी टिप्पणियों में महिलाओं का अपमान किया। अनुचित टिप्पणी को सुधारने के बजाय, मोर उस पर हंसते हुए बातचीत में आगे बढ़ते रहे। जैसा कि अपेक्षित था, वीडियो को ऑनलाइन काफी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, क्योंकि दर्शकों ने मोर पर केवल मनोरंजन के लिए अपमानजनक चुटकुलों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

यश भारद्वाज

हालांकि, यश भारद्वाज से जुड़ा विवाद अन्य विवादों से अलग है, क्योंकि ज्यादातर हास्य कलाकार जो विवादों में फंसते हैं, वे सार्वजनिक निंदा, कानूनी कार्यवाही या सोशल मीडिया पर होने वाली आलोचना के कारण ही विवादों में घिरते हैं। भारद्वाज के मामले में बात यहीं खत्म नहीं हुई; बल्कि यह एक व्यापक समस्या बन गई जिसने राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर लिया।

ऐसा लगता है कि भारद्वाज उस समय विवादों में घिर गए जब उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में प्रस्तुति दी। वहां अधिकारियों ने उनकी प्रस्तुति देखने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया क्योंकि उनके कुछ चुटकुले आपत्तिजनक थे। सूत्रों के अनुसार, भारद्वाज को संयुक्त अरब अमीरात में 47 दिनों तक जेल में रखा गया और फिर उन्हें वापस उनके देश भेज दिया गया।

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Published on:

12 Jun 2026 11:27 pm

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