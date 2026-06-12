‘पीक गुड़गांव कंटेंट’ से लेकर ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ तक, 7 इंडियन कॉमेडियंस के विवादों की कहानी

Indian Stand-Up Comedians Controversies: पिछले कुछ सालों में भारत में स्टैंड-अप कॉमेडी के क्षेत्र में काफी बदलाव आए हैं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया और देश भर में होने वाले बड़े शो की वजह से, भारत में स्टैंड-अप कॉमेडी एक छोटे-मोटे चलन से निकलकर एक मेनस्ट्रीम प्रोफेशन बन चुकी है। लेकिन अब गिरफ्तारी, कानूनी नोटिस और विरोध प्रदर्शन जैसी घटनाएं कई स्टैंड-अप कॉमेडियंस के लिए आम हो गई हैं। कई बार मजाक या कॉमेडी के चलते उनको विवादों का सामना करना पड़ा है। मुन्नावर फारुकी से लेकर विर दास तक भारत में ऐसे कई कॉमेडियन हैं जो अपने शो और विवादित बयानों के कारण सोशल मीडिया यूजर्स के गुस्से और आलोचना का सामना कर चुके हैं। यहां ऐसे सात भारतीय स्टैंड-अप कॉमेडियनों के नाम हैं, जो विवादों में रहे हैं।