‘आईने में दिखती औरत दुनिया की नहीं, मेरी बनाई हुई है’, माधुरी दीक्षित का पोस्ट वायरल

ये OTT सीरीज 'मिसेज देशपांडे' में भी नजर आ रही हैं। इस सीरीज में उन्होंने एक सीरियल किलर का चुनौतीपूर्ण किरदार निभाया है। ये रोल उनके अब तक के करियर से काफी अलग माना जा रहा है और दर्शकों को उनका नया अंदाज देखने का मौका दे रहा है। दरअसल, 70 से अधिक फिल्मों में काम कर चुकी माधुरी दीक्षित ने अपने करियर में कई यादगार किरदार निभाए हैं। डांस, एक्टिंग और स्टारडम के लिए पहचानी जाने वाली माधुरी अब ऐसे किरदार चुन रही हैं जो गहराई और नए आइडिया से भरे हुए हैं, जो मजेदार हो।