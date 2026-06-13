‘मैं गे नहीं हूं’, समलैंगिक होने की खबरों पर मौनी रॉय ने तोड़ी चुप्पी, दिशा पाटनी संग जुड़ चुका है नाम

Mouni Roy On Sexual Orientation: कुछ हफ्ते पहले तक मौनी रॉय और सूरज नांबियार की शादीशुदा जिंदगी को बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में गिना जाता था। लेकिन जब दोनों ने अलग होने का फैसला किया, तो सोशल मीडिया पर अफवाहों का ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने अभिनेत्री को सीधे निशाने पर ला दिया। तलाक की खबर के बाद उनके निजी जीवन को लेकर कई तरह के दावे किए जाने लगे। मौनी का जहां एक तरफ दिशा पाटनी संग नाम जुड़ा, वहीं पहली बार मौनी रॉय ने इन चर्चाओं पर खुलकर अपनी बात रखी है।