370 बिरयानी विवाद पर FIR होने के बाद प्रणीत मोरे ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई

दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ था जब प्रणीत मोरे के एक कॉमेडी शो के दौरान गुरुग्राम के एक लड़के ने लड़कियों को लेकर एक ऐसी बात कह दी जिस पर अब काफी बवाल हो रहा है। लड़के ने कहा कि वो एक लड़की के साथ डेट पर गया था तो उसने 370 की बिरयानी ऑर्डर की थी। इसके बाद उस लड़ने के कहा कि मुझे मेरे 370 वसूलने भी थे इसलिए उसने जबरन लड़की को किस करने की कोशिश की। लड़के की इस बात के बाद सोशल मीडिया पर उसे जमकर ट्रोल किया जा रहा है।