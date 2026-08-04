उदयनिधि स्टालिन कंट्रोवर्सी पर Kangana Ranaut ने दिया रिएक्शन, बोलीं- ‘भद्दे और डबल मीनिंग जोक्स सभ्य समाज में स्वीकार नहीं’

हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस वैन के अंदर से पत्रकारों से बात करते हुए, उदयनिधि ने कहा कि वो इसे "एक कॉमेडी" के रूप में देखते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था और कोई बुरी बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा, "मैं परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं, और मुझे गिरफ्तारी से डर नहीं लगता।" इसके अलावा, वरिष्ठ DMK नेता टीआर बालू ने स्टालिन का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने न तो किसी का जिक्र किया है और न ही किसी विशेष महिला के खिलाफ कोई टिप्पणी की है। बालू ने LoP पर लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए कहा, "ये मनगढ़ंत झूठी कहानियां हैं।"