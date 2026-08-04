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उदयनिधि स्टालिन कंट्रोवर्सी पर Kangana Ranaut ने दिया रिएक्शन, बोलीं- ‘भद्दे और डबल मीनिंग जोक्स सभ्य समाज में स्वीकार नहीं’

Kangana Ranaut Udhayanidhi Stalin: तमिल अभिनेता और तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी सीएम, उदयनिधि स्टालिन ने एक फीमेल एक्ट्रेस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना रनौत सोशल मीडिया पर एक स्टोरी पोस्ट करते हुए लिखा कि उदयनिधि स्टालिन को उनकी विवादित टिप्पणी के लिए हिरासत में लेना एक 'अच्छा उदाहरण' है।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Aug 04, 2026

Kangana Ranaut on Udhayanidhi Stalin Controversy

कंगना रनौत ने उदयनिधि स्टालिन पर साधा निशाना। (फोटो सोर्स: kanganaranaut/Instagram and X-@ANI)

Kangana Ranaut on Udhayanidhi Stalin Controversy: Kangana Ranaut on Udhayanidhi Stalin Controversy: हाल ही में तमिलनाडु में तब भारी विवाद खड़ा हो गया जब विपक्ष के नेता (LoP) उदयनिधि स्टालिन को मंगलवार (4 अगस्त) को एक सार्वजनिक रैली में साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए आज सुबह हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें कि यह कदम तब उठाया गया जब मुख्यमंत्री विजय की पार्टी TVK ने उनकी टिप्पणी को लेकर पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) में शिकायतें दर्ज कराईं।

उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी पर कंगना रनौत ने पोस्ट की स्टोरी (Kangana Ranaut Reaction on Udhayanidhi Stalin Controversy)

उदयनिधि स्टालिन की इस गिरफ्तरी के बाद अब बॉलीवुड एक्ट्रेस और BJP सांसद कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी है। आज अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कंगना ने लिखा, "गंदी गालियां, डबल मीनिंग वाले अश्लील और अभद्र चुटकुलों का सार्वजनिक प्रदर्शन किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। श्री स्टालिन को इस अपराध के लिए जेल भेजा गया। हो सकता है कि अब तक उन्हें जमानत मिल गई हो, लेकिन यह एक अच्छा उदाहरण है।"

उदयनिधि इसे "एक कॉमेडी" के रूप में देखते हैं

हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस वैन के अंदर से पत्रकारों से बात करते हुए, उदयनिधि ने कहा कि वो इसे "एक कॉमेडी" के रूप में देखते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था और कोई बुरी बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा, "मैं परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं, और मुझे गिरफ्तारी से डर नहीं लगता।" इसके अलावा, वरिष्ठ DMK नेता टीआर बालू ने स्टालिन का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने न तो किसी का जिक्र किया है और न ही किसी विशेष महिला के खिलाफ कोई टिप्पणी की है। बालू ने LoP पर लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए कहा, "ये मनगढ़ंत झूठी कहानियां हैं।"

स्टालिन का विवादित बयान क्या था?

हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार, उदयनिधि स्टालिन उस दौरान कावेरी जल मुद्दे के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने तमिल में अपनी पार्टी का जिक्र करते हुए कहा, "हमारे CM कावेरी जल मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्हें DMK पर झूठे मामले दर्ज करने की ज्यादा चिंता है।" जब दर्शकों में से किसी ने तृषा का नाम लिया, तो वो मुस्कुराए और कावेरी के बारे में बात करते हुए त्रिशा के बारे में एक कमेंट किया, जबकि उनके आस-पास के लोग चीयर कर रहे थे और शोर मचा रहे थे।

मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस GK इलानथिरायन ने पुलिस को निर्देश दिया कि पूछताछ के बाद उदयनिधि को "आज ही" रिहा कर दिया जाए। यह निर्देश तब आया जब TVK सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने LoP को सिर्फ पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था और कहा कि उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा।

तृषा कृष्णन के लिए आपत्तिजनक बयान के बाद उदयनिधि स्टालिन पर भड़कीं खुशबू सुंदर, बोलीं तुरंत माफी मांगे

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Updated on:

04 Aug 2026 07:50 pm

Published on:

04 Aug 2026 07:42 pm

Hindi News / Entertainment / उदयनिधि स्टालिन कंट्रोवर्सी पर Kangana Ranaut ने दिया रिएक्शन, बोलीं- ‘भद्दे और डबल मीनिंग जोक्स सभ्य समाज में स्वीकार नहीं’

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