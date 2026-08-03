‘मुझे संघी बनना है, कन्वर्ट होना है’, कंगना रनौत का बड़ा बयान, बोलीं- मैं भी अवेकंड हिंदू बनना चाहती हूं, मुझे क्यों रोका जाता है?

Kangana Ranaut Sanghi Statement: बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने बेबाक बयान को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में अपनी वैचारिक सोच को खुलकर सामने रखा। वीडियो में कंगना ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी विचारधारा बदलना चाहता है, तो उसे ऐसा करने की पूरी आजादी होनी चाहिए। उन्होंने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि उन्हें 'संघी' या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की विचारधारा अपनाने में कोई हिचक नहीं है।